"Spal, ho dato tutto me stesso». Antenucci: "Amo la città e la maglia. Credevo tanto in questo progetto»

La sua prima esperienza dietro la scrivania non è andata come sperava. Se la immaginava diversa la stagione della ripartenza della sua Spal dopo il fallimento targato Tacopina, ma Mirco Antenucci se n’è andato senza sbattere la porta, con lo stile che lo ha sempre contraddistinto. Nonostante l’amarezza per un’avventura finita dopo appena due mesi, l’ormai ex direttore sportivo dell’Ars et Labor non riserva rancore verso la società dalla quale si è separato, nè gli interessa fare polemica.

Nel post di congedo, Ante7 ripercorre quello che è accaduto nel corso dell’estate, sottolineando l’impegno che ha profuso nel nuovo progetto biancazzurro e ringraziando tutti i suoi compagni di viaggio. Senza però citare in alcun modo la proprietà. "Ho risolto il mio contratto lavorativo con Ars et Labor Ferrara – spiega Antenucci sul suo profilo Instagram –. È stato romantico e anche emozionante ricoprire un altro ruolo dopo essere stato capitano per tanti anni a Ferrara.

Adrenalinico come mai avrei pensato. Anche se l’esperienza è durata poco, ho dato tutto me stesso e anche di più: l’ho fatto spinto da un amore incondizionato per questa maglia e questa città. Ho lavorato notte e giorno, a volte non ho neanche dormito ma l’ho fatto con tutto l’entusiasmo possibile per il nuovo lavoro.

Ho dedicato gli ultimi mesi post fallimento solo a questo nuovo progetto e l’ho fatto con il massimo impegno e dedizione. Ora dedicherò più tempo a mia moglie e alle mie figlie, visto che non ho mai staccato la spina.

Mi dispiace tanto per i miei ragazzi della squadra, a cui ero affezionato: onoreranno al massimo la nostra maglia. Li ringrazio dal profondo del cuore per tutto quello che mi hanno dato e sarò il loro primo tifoso.

Grazie allo staff tecnico (il mister, Matteo, Damiano e Simone) per il grande lavoro e la professionalità. Grazie ai dottori Raffaella, Daniele e Manuel per la loro super disponibilità, ai fisioterapisti Marcello e Franco. Grazie a Tommy e Bonny. Grazie ai miei vicini d’ufficio Luca e Orla. Grazie agli addetti stampa Mirco e Filippo. Sono convinto di aver costruito un gruppo forte e con dei valori: farò il tifo per loro fino alla fine. Sempre a testa alta, sempre forza Spal". s.m.