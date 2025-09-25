Spal, i colpi di Malivojevic per trovare il gol. Il trequartista serbo può tornare disponibile

È una settimana molto delicata per la Spal, che dopo la partenza in campionato col freno a mano tirato deve necessariamente cominciare a spingere sull’acceleratore. Mister Di Benedetto e la sua squadra hanno analizzato con attenzione la partita di Budrio, dove i biancazzurri hanno comandato la partita per un’ora senza trovare la via del gol, prima di venire beffati in maniera clamorosa. Il ko col Medicina Fossatone ha portato con sé anche altre scorie: Giacomel è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo, che ha fermato fino a mercoledì 8 ottobre il preparatore atletico Ansaloni "per gravi proteste nei confronti dell’arbitro".

Se tra i pali si giocheranno il posto Luciani e il rientrante Romagnoli, la più bella notizia in assoluto per il tecnico siciliano è il recupero di Malivojevic. Sabato scorso il talentuoso centrocampista di origine serba era rimasto ai box a causa dell’influenza, e la sua assenza ha pesato macigni. La linea mediana della Spal è piuttosto profonda, con sei atleti di spessore che possono tranquillamente giocare dal primo minuto. Non tutti però possiedono i colpi e la personalità di Malivojevic, che non a caso era stato determinante in occasione delle due vittorie precedenti.

I gol che hanno sbloccato le partite contro Young Santarcangelo e Massa Lombarda portano infatti la firma d’autore della mezz’ala di Scandiano, in entrambi i casi con la preziosa collaborazione di Senigagliesi. In Romagna Senigagliesi ha servito l’assist per la stoccata di Malivojevic che ha deciso l’incontro, mentre al Mazza le parti si sono invertite con Milos che ha imbucato in maniera geniale per l’attaccante esterno mettendo in discesa l’incontro dopo una manciata di minuti. In attesa che la società di via Copparo torni sul mercato per ingaggiare il bomber che tutti stanno aspettando, mister Di Benedetto si aggrappa alla qualità della premiata ditta Malivojevic-Senigagliesi, chiamati a trascinare i biancazzurri verso una vittoria contro la Comacchiese che diventa già fondamentale per non perdere contatto con le prime della classe.

Intanto, è diventata ufficiale la variazione di campo per la prossima trasferta di Iglio e compagni: la gara tra l’attuale capolista Castenaso e la Spal si disputerà infatti sabato 4 ottobre alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio, dove i biancazzurri dovranno riscattarsi dopo lo scivolone col Medicina Fossatone.

