"Spal, i ruoli erano chiari. Non servono personalismi"

Brevemente presentato dal direttore generale Bruno Pradines, che ha ringraziato come prima cosa Mirco Antenucci, il nuovo ds della Spal Sandro Federico ha dimostrato di avere indubbiamente personalità e idee chiare. Anche schiettezza, in quei frangenti in cui si è parlato di come si è giunti alla separazione con l’ex capitano. La presenza di Federico, come lui stesso ha più volte sottolineato, in realtà è stata una costante dal primo momento in cui il gruppo argentino aveva iniziato a lavorare al progetto Spal, pur se dietro le quinte. Inevitabile che le domande a lui rivolte ieri, riguardassero principalmente l’ "affaire" Antenucci. "Spiego in maniera tranquilla quanto è successo – inizia Federico –. Ognuno di noi è un anello della catena, Mirco era uno di questi. Siamo partiti insieme, con lui c’era un’idea ben precisa. Essendo alla prima esperienza, mi era stato chiesto di guidarlo, di collaborare. Lui doveva mettersi a disposizione, proprio perché aveva bisogno di un percorso di formazione. Dopo un periodo di conoscenza, la proprietà non ha più condiviso il suo modus operandi. Mirco rimane un ragazzo per bene, ma questa proprietà aveva anche bisogno di una persona di una certa esperienza. I ruoli erano chiari, Mirco doveva dare una mano e crescere insieme a noi. In questo percorso qualcosa è venuto meno perché probabilmente non si è capito che i personalismi devono essere messi da parte".

Antenucci nella catena Spal ha costituito un anello sicuramente più grosso degli altri. Temete che la sua partenza possa creare malcontento? "Ai tifosi faccio una domanda: interessa più che in un ruolo così importante ci sia una persona che abbia una certa esperienza o che ci sia una bandiera? Il ruolo era ben spiegato, ma dopo un brevissimo periodo di apprendistato in cui abbiamo condiviso ogni scelta, ad un certo punto qualcosa è venuto meno. La proprietà ha ritenuto che era arrivato il momento di affidare il ruolo a una persona che fa questo lavoro da tanti anni".

Come conciliava il ruolo di direttore sportivo della Clodiense e di uomo dietro le quinte del progetto tecnico Spal? "Ero un consulente e persona di fiducia della Spal. E’ successo per caso, ero una specie di consigliere esterno, non credo ci sia niente di strano, avevo anche avvisato la Clodiense di questa evenienza. L’idea era poi di arrivare a Ferrara a fine anno. Ma è stato necessario accelerare e siamo arrivati a questo punto".

Il tema dell’attaccante che manca può aver accelerato questo distacco? "Fossilizzarsi sull’idea che un attaccante possa risolvere tutto non è corretto come principio. Stiamo lavorando su quest’attaccante, da un po’ ma bisogna arrivare a prendere quello giusto. Questa società vuole lavorare con la condivisione, il confronto, con armonia all’interno del gruppo. Questo probabilmente era venuto meno".

Beatrice Bergamini