Spal: il Cda di Joe Tacopina rimanda la decisione sul futuro del club

Doveva essere il giorno chiave per delineare il futuro della Spal di Joe Tacopina, invece il Cda del club biancazzurro si è rivelato interlocutorio. È stato un pomeriggio col cuore in gola per i tifosi della Spal, trascorso facendo il tifo per la selezione Under 16 di mister Schiavon e soprattutto aspettando notizie dal CdA della società di via Copparo.

Se la finalissima della squadra di Eros è andata per le lunghe, passando per i tempi supplementari e fino ai calci di rigore, il Cda si è protratto fino a tarda serata. Le prime indiscrezioni sono filtrate intorno alle 21, dopo tre ore di colloqui tra i vari protagonisti in campo collegati in video-conferenza: il presidente Tacopina, il suo socio Marcello Follano e i vari Gabriella Follano, Chad Siegel e Luca Carra, in rappresentanza della dirigenza biancazzurra.

Ci si aspettava una decisione definitiva sul futuro della società: da una parte la tentazione di andare avanti, dall’altra la strada che porta al fallimento. Ebbene, si è scelto di rimandare la scelta sul futuro del club. Nel corso della discussione sono stati analizzati i pro e i contro delle varie ipotesi, nell’ottica di tutelare dipendenti e creditori.

Resta l’amarezza per una situazione che rischia di prolungarsi ulteriormente, complicando la vita all’amministrazione e ai soggetti che stanno lavorando ai rispettivi progetti di acquisizione della nuova Spal. A partire da quello che coinvolge la X Martiri, che con un gruppo di imprenditori ferraresi sogna di trasferirsi presto da Porotto a via Copparo.