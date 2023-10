Spal, il modulo funziona. Miglioramenti col 3-5-2. E ora in prova arriva lo svincolato Bassoli

A mister Colucci – come del resto a tanti allenatori – non piace parlare di moduli. Di sicuro però qualcosa nelle ultime due partite è cambiato nell’assetto tattico della Spal, che dopo la batosta di Arezzo ha conquistato quattro punti subendo soltanto una rete in due partite. Col Sestri Levante i biancazzurri erano scesi in campo con uno schema che somigliava molto ad un 4-4-2, ma in conferenza stampa il tecnico pugliese aveva spiegato che in realtà si trattava di un ‘3-5-2 asimmetrico’. A Sassari il nuovo schema adottato da Colucci è stato decisamente più riconoscibile, con Rao adattato a sorpresa nel ruolo di esterno destro. A prescindere dall’ingenua espulsione per doppia ammonizione rimediata prima dell’intervallo dal 17enne trentino, l’esperimento è da considerarsi riuscito.

E da riproporre tra qualche settimana, quando Rao avrà scontato la squalifica. L’azzurrino ha talento da vendere e un grande futuro davanti a sé, e c’è da scommettere che il cartellino rosso sul campo della Torres rappresenti una lezione che non dimenticherà facilmente. Ma torniamo al modulo, perché non può essere un caso se da quando la Spal è passata alla difesa a tre i pericoli dalle parti di Alfonso sono diminuiti drasticamente. Dici 3-5-2 e inevitabilmente la mente torna alla squadra di Semplici, che con quell’assetto ha costruito i successi che l’hanno portata fino alla serie A. Anche il tecnico fiorentino era arrivato a Ferrara provando a giocare con la difesa a quattro, per poi rendersi conto che la retroguardia era troppo ballerina e serviva maggiore equilibrio. Così, nel gennaio 2015 arrivò Cottafava che divenne il leader di quella linea a tre: il resto è storia. Colucci in realtà ha cambiato assetto anche facendo di necessità virtù, perché ritrovandosi improvvisamente orfano di Siligardi e Dalmonte non aveva senso insistere sul tridente.

Il problema è che in difesa ora la coperta è cortissima, con i vari Arena, Fiordaliso, Iglio e Peda indisponibili. A questo proposito, come previsto la Spal ha pescato un centrale nella lista degli svincolati. Si tratta di Alessandro Bassoli, 33enne che il club biancazzurro aveva seguito anche nel corso dell’estate (era al Pordenone, dove ha giocato dal 2017 al 2023). Il centrale mancino si aggregherà al gruppo ma non verrà subito tesserato, in quanto lo staff tecnico vuole prima verificarne le condizioni fisiche. Tornando alla linea a tre, vanno sottolineati i (timidi) progressi di Bruscagin e quelli più evidenti di Tripaldelli, che in un ruolo per lui inedito ha giocato una gran bella partita di fronte agli attaccanti della capolista. La nota dolente invece rimane la fragilità della Spal nel gioco aereo. Allo stadio Sanna la Torres ha pareggiato i conti con un’incornata di Diakite che ha sovrastato Valentini, ma più in generale gli ultimi quattro gol subiti dai biancazzurri sono stati realizzati di testa! Sugli sviluppi di palle inattive e non solo, quindi occorre assolutamente trovare contromisure adeguate prima possibile. Per il resto, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, dal quale Antenucci e compagni ora devono a tutti i costi uscire per cominciare a correre.

Stefano Manfredini