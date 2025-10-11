Spal in Coppa italia. Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli. Mesola eliminato

Sarà lo Zola Predosa l’avversario della Spal agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. L’incontro (gara unica ad eliminazione diretta) si disputerà allo stadio Mazza mercoledì 12 novembre alle 20,30. Curiosamente, i biancazzurri hanno pescato l’unica avversaria del gruppo 2 che milita nel girone A di Eccellenza. Questi agli altri accoppiamenti del gruppo 2: Massa Lombarda-Young Santarcangelo, Mezzolara-Faenza e Pietracuta-Osteria Grande. Questo invece il sorteggio delle partite del gruppo 1: Cdr Mutina-Fiorenzuola, Brescello Piccardo-Fabbrico, Nibbiano Valtidone-Terre di Castelli, Vianese-Pontenurese. L’altra curiosità legata allo Zola Predosa è l’allenatore: la squadra bolognese infatti è guidata da Fabio Perinelli (foto), un personaggio che nella nostra città non ha bisogno di presentazioni e legato a doppio filo alla Spal. Lo Zola Predosa ha centrato la qualificazione in Coppa Italia, mentre in campionato non ha iniziato benissimo la stagione. Dopo sei giornate infatti la squadra di Perinelli si ritrova nella parte destra della classifica con cinque punti all’attivo, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Tornando alla Coppa Italia, denominata Memorial Sanguanini, il Mesola è uscito di scena attraverso un sorteggio sfortunato che ha premiato lo Young Santarcangelo. Ora i castellani dovranno concentrarsi esclusivamente al campionato.