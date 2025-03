Spal, in porta non c’è mai pace. Da anni si ruota senza soluzioni

Marco Meneghetti è legato alla Spal dall’estate 2019, ma finora ha collezionato un solo gettone. Nell’ultima giornata dello scorso campionato a Olbia. Ha iniziato questa stagione da terzo portiere e si ritroverà tra i pali nel momento decisivo del torneo. Tradizionalmente nella batteria dei portieri vige una gerarchia piuttosto rigida, ma nell’ultimo decennio a Ferrara le seconde linee hanno spesso e volentieri trovato grande spazio. Dalla stagione 2016-17 a quella in corso infatti soltanto nel campionato 2020-21 sono stati utilizzati solo due portieri (Etrit Berisha e Demba Thiam). In tutti gli altri tornei sono scesi in campo tre o anche quattro estremi difensori.

Nel già citato campionato 2016-17 gli infortuni e le convocazioni in Nazionale Under 21 di Alex Meret lasciarono ampio spazio ai vari Paolo Branduani e Gabriele Marchegiani, e nell’ultima gara ci fu spazio anche per Giacomo Poluzzi. Nel successivo campionato di serie A fu Alfred Gomis a iniziare e finire tra i pali, ma nella fase decisiva del girone di ritorno fu Meret a tenere a galla la squadra di Semplici. E anche in quel caso fu concessa la passerella finale a Marchegiani. Pure nella stagione 2018-19 ci fu un passaggio di testimone tra i pali, con Gomis che lasciò il posto prima a un incerto Milinkovic Savic e poi a Emiliano Viviano, che divenne il titolare fino alla fine del campionato, con debutto di Poluzzi col Chievo. Nella disastrosa stagione 2019-20 fino all’interruzione per il Covid il titolare fu Berisha (foto in alto), poi alla ripresa trovò continuità il croato Karlo Letica e infine ci fu spazio per il giovanissimo Thiam. Si sviluppò all’insegna dell’alternanza tra Berisha e Thiam anche il torneo cadetto 2020-21, col portiere senegalese che sfruttò i problemi fisici dell’albanese per collezionare 13 gettoni. Sotto la presidenza Tacopina, tra i pali le scelte sono sempre state discutibili. Nella stagione 2021-22 prima fu data fiducia a Thiam, poi si provò con Andrea Seculin e Alberto Pomini, e infine si puntò su Enrico Alfonso. Quest’ultimo fu titolare nel campionato 2022-23, nel quale scesero in campo pure Pomini, Thiam e la meteora Brazao. Il resto è storia recente, coi titolari che hanno steccato sia l’anno scorso (Mattia Del Favero) che quest’anno (Riccardo Melgrati). La scorsa stagione poi è toccato prima ad Alfonso (foto a destra) e poi Galeotti, che quest’anno ha raccolto l’eredità di Melgrati.

Stefano Manfredini