Spal in pressing per avere Zilli in prestito. Ma non sarebbe l’unico attaccante in arrivo

È un gigante friulano di 194 centimetri l’obiettivo della Spal per l’attacco. Stiamo parlando di Massimo Zilli, centravanti classe 2002 di proprietà del Cosenza che il club biancazzurro sta trattando con l’intenzione di arrivare ad un accordo prima possibile. Magari tra oggi e domani. Si discute sulla formula del trasferimento, con la Spal che su questo punto è irremovibile: l’operazione si concretizzerà soltanto in prestito con diritto di riscatto, perché la società di via Copparo crede nelle qualità di Zilli e intende investire su di lui. Il prestito secco quindi non interessa alla Spal, determinata comunque ad arrivare alla fumata bianca. Zilli è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, per poi trasferirsi al Cosenza dove negli ultimi anni ha collezionato 47 gettoni realizzando due reti. Nel corso di questo campionato – che aveva iniziato alla grande andando a segno nella prima giornata contro l’Ascoli – però è stato utilizzato col contagocce (solo sei presenze), e la Spal ha deciso di provare ad assicurarselo. Il progetto tecnico della dirigenza non esclude in realtà l’arrivo di un altro centravanti, magari un profilo di maggiore esperienza.

Questo però significherebbe affollare il reparto offensivo a disposizione di mister Colucci, quindi ad un eventuale ulteriore innesto (circola sempre il nome di Andrea La Mantia, ma a questo punto i candidati potrebbero anche essere altri) dovrebbe corrispondere una cessione. Intanto, la Spal ha risolto anticipatamente il prestito di Cesare Galeotti al Lumezzane. Il portiere ferrarese classe 2002 torna quindi a Ferrara, entrando a tutti gli effetti a pieno regime nella rosa del tecnico pugliese. Galeotti si fece conoscere al pubblico spallino nella stagione 2020-21, quando disputò un grande campionato Primavera 1 nella squadra guidata da Scurto. Era un gruppo ricco di talento, basti pensare ai vari Patryk Peda, Mikael Ellertsson, Georgi Tunjov, Demba Seck e Luca Moro. La stagione successiva Galeotti andò in prestito alla Pergolettese (26 presenze in serie C), poi al Rimini (10 gettoni in campionato e tre in Coppa Italia). La scorsa estate la Spal lo ha girato al Lumezzane, sempre in Lega Pro. Ma dopo un avvio di stagione da titolare (13 gare ufficiali disputate) il club bresciano ha preferito puntare su Stefano Filigheddu, portiere di proprietà che garantisce più contributi. Da lì la decisione della Spal di riportarlo a casa, dove Galeotti è determinato a giocarsi le proprie carte nella squadra di Colucci in un campionato che conosce già piuttosto bene.

