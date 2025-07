Spal, ipotesi sulla cordata milanese. E’ legata al colosso Campari Group

La domenica – specialmente in piena estate – rappresenta quasi sempre una giornata interlocutoria nel mondo del calcio e non solo. Accade nelle trattative di mercato, un po’ meno quando in ballo c’è l’acquisizione di un club storico come la Spal. Come è noto, due compagini sono uscite allo scoperto. Quella targata X Martiri-Terre di Castelli ormai non ha più segreti: la società di Porotto trasferirebbe la propria matricola all’Ars et Labor Ferrara occupandosi di settore giovanile, quella modenese guidata da Ali Aden trainerebbe la prima squadra. Anche Walter Mattioli più o meno ha già mostrato le proprie carte: assieme a lui ci sarebbero l’imprenditore Cesare Trio, il direttore sportivo Riccardo Motta e probabilmente alcuni simboli della spallinità come Eros Schiavon.

L’interrogativo che tormenta i tifosi biancazzurri però è un altro: spunterà una cordata in grado di sbaragliare la concorrenza? E in questo senso, è enorme la curiosità e l’attesa per capire se esiste davvero un gruppo di imprenditori milanesi interessati alla Spal e soprattutto chi sono. Ebbene, l’indiscrezione filtrata ieri è di quelle clamorose: Campari Group avrebbe messo nel mirino il club biancazzurro. La voce sarebbe stata confermata da diverse fonti, ma è chiaro che prima di dare per certa una notizia di questa portata è meglio attendere. Stiamo parlando di un colosso internazionale, uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. Marchi come Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier non hanno bisogno di presentazioni, ma sono soltanto alcuni di una lunga lista.

La sede principale nel nostro Paese è a Sesto San Giovanni, ma Campari Group conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 21 paesi impiegando circa 4mila persone. Campari Group non è mai stato proprietario di una società di calcio, ma è partner dell’Inter e nell’ultima stagione un prodotto del Gruppo – Cynar Spritz – è stato main sponsor del Venezia in serie A. Viene da chiedersi quali interessi avrebbe ad impegnarsi in un’avventura del genere, anche se la Spal ha una storia e un fascino che potenzialmente possono stuzzicare la fantasia di imprenditori ai massimi livelli. Aspettando ulteriori riscontri, vedremo se le cordate ferraresi dovranno davvero vedersela col colosso Campari Group.

Stefano Manfredini