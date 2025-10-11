Spal, la difesa punto fermo. Dopo il ko col Fratta Terme ha incassato una sola rete

Un anno fa, sia nel girone A che nel girone B di Eccellenza, la promozione diretta l’hanno centrata le due squadre che hanno subito meno gol. Correggese da una parte, Tropical Coriano dall’altra: entrambe l’hanno spuntata attraverso lo spareggio (rispettivamente contro Mezzolara e Nibbiano Valtidone), mettendosi comunque alle spalle in campionato diverse formazioni che segnavano con molta più regolarità. Incrociando le dita quindi la Spal sembra aver intrapreso la strada giusta per arrivare fino in fondo in un torneo nel quale comunque nessuno realizza caterve di gol. Se è sotto gli occhi di tutti che la squadra di Di Benedetto fatica a trovare la via della rete – quantomeno fino a una settimana fa –, i numeri dicono che le quattro prime della classe hanno siglato tra i 10 (Medicina Fossatone e Cava Ronco, prossimo avversario dei biancazzurri) e i nove gol (Sant’Agostino e Castenaso). La Spal è a quota otto, tre dei quali messi a segno nell’ultimo turno col Castenaso. La vera differenza per i biancazzurri la sta facendo la solidità difensiva: dopo le due reti subite al debutto col Fratta Terme, nelle cinque gare successive Giacomel e Luciani hanno incassato soltanto un gol.

Peraltro dal dischetto, col Medicina Fossatone. Un trend che assume ancora più valore se si considera che nel periodo in esame pure in Coppa Italia la porta spallina è rimasta inviolata, prima con la Comacchiese e poi col Sant’Agostino. Dalla trasferta di Santarcangelo di Romagna a oggi, in sette partite ufficiali la Spal ha subito appena un gol, lasciando soltanto le briciole agli attaccanti avversari. Se Giacomel ha compiuto diversi interventi decisivi e Dall’Ara è da considerarsi il leader della retroguardia, merita di essere sottolineata la crescita esponenziale di Mambelli. Il difensore classe 2004 aveva iniziato la stagione da riserva di Casella, ma proprio in occasione della gara con lo Young Santarcangelo ha esordito dal primo minuto e non ha più lasciato la maglia da titolare. È nato a Scandiano e cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, e dopo alcune esperienze in serie D (Corticella, Treviso, San Martino e Sasso Marconi) ha scelto di scendere in Eccellenza per mettersi alla prova in una piazza importante come Ferrara. Mambelli gioca stabilmente al centro della difesa in coppia con Dall’Ara, eppure il suo ruolo naturale sarebbe quello di terzino. Di sicuro, a 21 anni rappresenta una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato e un atleta che in prospettiva la Spal farebbe bene a tenersi stretto.

Stefano Manfredini