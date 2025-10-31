Spal, la fuga è rimandata. Col Solarolo felici a metà. Prestazione non esaltante e un rigore netto negato

Da Castel San Pietro mister Di Benedetto e i suoi ragazzi tornano con un punto che alla fine serve eccome, anche se non rende del tutto felici. Sul campo del fanalino di coda Solarolo ancora senza vittorie, la Spal nel turno infrasettimanale (proprio indispensabile? in Eccellenza?? con giocatori-lavoratori, e non si parla dei biancazzurri?) incrementa il vantaggio in classifica su quel Mezzolara che domenica andrà ad affrontare a Budrio, dove sarà di scena per la quarta volta dopo la sconfitta immeritata col Medicina e le belle vittorie su Castenaso e Osteria Grande.

Proprio il Castenaso si è dal canto suo inserito di nuovo in altissima classifica, portandosi a -2 dalla cima con la vittoria sul Sant’Agostino. Sintesi filmate e replay hanno confermato quel che già dal vivo era stato molto, ma molto evidente, a tutti tranne che all’arbitro Romini.

A fine partita la Spal è stata defraudata di un rigore clamoroso, di quelli che proprio non servono Var e moviole per vedere. Detto ciò, la prestazione dei biancazzurri non è stata esattamente esaltante. Pur comandando il gioco, e disputando una gara in crescendo man mano che il tempo stringeva e i titolari abituali subentravano a quelli del mercoledì, e pur creando nel secondo tempo tante occasioni, la Spal non è riuscita a infilare il golletto che le avrebbe regalato la prima mini-fuga della stagione. Di Benedetto ci è andato giù pesantino col turnover, e giocatori che magari inseriti uno o due alla volta nel telaio hanno funzionato, schierati tutti insieme appassionatamente dal principio hanno consegnato un primo tempo poco corposo: tanti gli errori e poche le occasioni da rete, per un’impressione generale di scollamento dal rendimento abituale. Dall’ora di gioco in particolare, con l’ingresso via via di punti di riferimento quali Senigagliesi, Ricci e Moretti, la musica è cambiata, e l’ultima mezz’ora si è disputata nella trequarti e poi nell’area del Solarolo.

Ma non si è trovato il gol e si è anche rischiato grossissimo sull’unico pericolo, la fuga dell’interessante Malo che si è schiantata sul palo di Giacomel. Ora bisogna augurarsi che il turno di riposo o quasi di cui hanno goduto i vari Senigagliesi, Ricci, Cozzari, Moretti e Mambelli consegni domenica col Mezzolara una Spal pimpante e capace magari di entrare in fuga attraverso un successo nello scontro diretto. I bolognesi a loro volta hanno pagato scotto anche più caro al mercoledì sera, perdendo sul campo dell’Osteria Grande che i biancazzurri avevano malmenato quindici giorni fa.

La gara richiederà massima attenzione perchè l’avversario è bene attrezzato, oltre a essere l’unica squadra con la Spal a non avere calciatori-lavoratori destinati a calare alla distanza per parsimonia di allenamenti. Il dato migliore di Castel San Pietro - dove si tornerà a fine novembre con il SanpaImola - viene dal settimo clean sheet. Il rendimento difensivo è fin qui il grande punto di forza della Spal, che in dieci giornate ha raccolto palloni nella rete di Giacomel solo tre volte. In cinque trasferte è accaduto addirittura una sola volta, e su rigore, a Budrio col Medicina. Al "Mazza" invece, dopo le due reti della Fratta alla prima giornata, ha fatto gol solo il Cava Ronco. Anche con Stoskovic per Mambelli il reparto arretrato ha concesso il minimo (e il serbo ha anche sfiorato più volte il gol risultando il migliore tra i biancazzurri). Se i trionfi si costruiscono da dietro, la Spal sta gettando ottime premesse.

Ora sotto col Mezzolara. Se il riposo concesso ai vip regalerà una squadra in gran spolvero, Di Benedetto può sperare di prendere il largo e nessuno più si ricorderà dello 0-0 col Solarolo.