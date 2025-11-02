Spal, lancia un messaggio al campionato. Col Mezzolara sfida la rivale più temibile

Gli addetti ai lavori lo dicono dall’inizio della stagione: Spal favorita per la promozione diretta, Mezzolara principale antagonista e Castenaso terzo incomodo. Finora le protagoniste stanno rispettando le aspettative: dopo 10 giornate sono racchiuse in appena tre punti e con altre 24 partite da disputare può ancora succedere di tutto. La squadra di Di Benedetto però medita di prendere il largo prima possibile, sferrando una spallata al Mezzolara nello scontro diretto di Budrio che metterebbe letteralmente le ali ai biancazzurri.

Alle 14,30 allo stadio Zucchini – dove Iglio e compagni hanno già giocato tre volte contro Medicina Fossatone, Castenaso e Osteria Grande – ballano molto più di tre punti, perché da una parte c’è un Mezzolara che sogna di mettere al tappeto la regina del torneo compiendo l’aggancio in vetta, dall’altra una Spal chiamata a dimostrare di essere davvero la squadra da battere. Entrambe le formazioni sono reduci da un turno infrasettimanale deludente: il Mezzolara è rimasto addirittura a bocca asciutta contro un’Osteria Grande che in precedenza non aveva mai fatto bottino pieno, mentre la Spal non è andata oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del fanalino Solarolo.

Sia la squadra di Zecchi che quella di Di Benedetto ai punti avrebbero meritato molto di più, però la frenata c’è stata e ha permesso al Castenaso di rosicchiare terreno prezioso a entrambe. Inconsciamente, c’è da scommettere che la testa dei giocatori di Mezzolara e Spal fosse già rivolta al big match di oggi, una gara destinata a spostare gli equilibri soprattutto in caso di successo di Iglio e compagni che volerebbero addirittura a +6 sui padroni di casa ridimensionandone inevitabilmente le ambizioni.

A prescindere dal risultato maturato a Castel San Pietro Terme, dove alla Spal è stato negato un rigore sacrosanto, non si può negare che i biancazzurri attraversino un momento molto positivo: in precedenza avevano centrato cinque vittorie di fila e quattro gol subiti in 10 giornate certificano la solidità di una squadra che sta reggendo senza tremare il ruolo di favorita. In casa Spal non sono stati comunicati i convocati, ma si dovrebbe andare verso il ritorno della formazione dei titolarissimi, con Giacomel tra i pali, Iglio, Dall’Ara, Mambelli e Mazzali in difesa, Cozzari, Ricci e Malivojevic a centrocampo, Senigagliesi, Moretti e Carbonaro in attacco.

Stefano Manfredini