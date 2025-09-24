Spal, l’ex Nordi: "Al Mazza ci faremo valere": "Biancazzurri più forti, alla lunga saliranno"

Sono passati 20 anni da quando Emanuele Nordi difendeva i pali della Spal in serie C2. Il portiere classe 1984 poi lasciò la squadra nella quale era cresciuto, costruendosi una carriera da professionista in ogni angolo d’Italia arrivando fino alla cadetteria con la maglia del Trapani. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Nordi è tornato a casa, nella sua Comacchio, dove svolge con passione il ruolo di preparatore dei portieri nello staffa di mister Candeloro.

"Siamo felici di affrontare la Spal, non vediamo l’ora – assicura l’ex di turno –. Per la nostra squadra è una partita speciale, e per Comacchio un evento. In Coppa Italia ci siamo fatti valere, ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità anche stavolta".

In campionato le cose non stanno andando benissimo, né alla Spal né alla Comacchiese.

"Per quanto riguarda la Spal, è chiaro che ha l’obbligo di centrare la promozione. È la squadra più forte e sono certo che alla fine i valori usciranno, però non sarà una passeggiata. Mezzolara, Castenaso e Santarcangelo le daranno filo da torcere, poi magari ci sarà qualche sorpresa, ma la rosa dei biancazzurri è troppo superiore alle altre". E la Comacchiese?

"Speravamo di partire meglio: sappiamo che sarà una stagione difficile, nella quale lotteremo per salvarci. In ogni partita è fondamentale fare punti: contavamo di sbloccarci con l’Osteria Grande con una vittoria, non ci siamo riusciti ma in questo momento è importante anche non perdere per muovere la classifica. Un mattoncino alla volta, risaliremo. E non aver subito reti è un bel segnale".

Avete dovuto fare i conti con qualche defezione di troppo, giusto?

"Proprio così, abbiamo avuto diversi infortuni concentrati nello stesso reparto, che hanno condizionato le scelte dell’allenatore. Sono cose che possono capitare, speriamo di essere più fortunati nel prosieguo della stagione".

La Comacchiese non ha ancora segnato nemmeno un gol, cosa succede?

"I numeri dicono questo, inutile negarlo. Ci stiamo lavorando, speriamo di raccogliere i primi frutti sabato prossimo. Saremo seguiti senza dubbio da tanti tifosi: per la gente di Comacchio e la società è una bella soddisfazione giocare una gara ufficiale al Mazza contro la Spal, una gara che regalerà grandi stimoli a tutti. Quando giocavo mi esaltavano partite del genere, ora cerco di trasmettere le stesse cose ai miei portieri".

A proposito, in Coppa Italia a Ferrara Campi è stato il migliore in campo.

"Thomas ha ottime qualità e grandi margini di crescita. È di Masi Torello, ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili della Spal fino alla Primavera e l’anno scorso l’ho voluto con me perché lo avevo seguito. Al Mazza si è visto di che pasta è fatto, deve continuare così".

La Spal invece potrebbe schierare il comacchiese Luciani, che contenderà il posto al rientrante Romagnoli al posto dello squalificato Giacomel.

"Fabio lo conosco bene, l’ho anche allenato quando era svincolato ed è piuttosto bravo. Vedremo se toccherà a lui o se mister Di Benedetto e il mio collega Salatin sceglieranno Romagnoli: sono entrambi portieri affidabili".

Stefano Manfredini