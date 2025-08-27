Spal, mediana da serie D. Sei giocatori per tre posti

Presentando la squadra che ha costruito, il direttore sportivo Antenucci ha confessato di aver prestato particolare attenzione alla composizione della batteria dei centrocampisti. Nel 4-3-3 di mister Di Benedetto c’è posto solo per tre mediani, da pescare tra i sei presenti in organico. Sei centrocampisti di spessore che probabilmente sarebbero titolarissimi in tutte le altre squadre di Eccellenza. A Ferrara invece dovranno lavorare sodo settimana dopo settimana per convincere l’allenatore a schierarli dal primo minuto.

Ante7 di professione faceva l’attaccante, ma sa perfettamente che in una squadra tutto ruota intorno al centrocampo. Anche a costo di creare problemi di abbondanza quindi, ha deciso di ingaggiare sei mediani di categoria superiore che partendo titolari o entrando dalla panchina facciano la differenza nell’economia del campionato della Spal. Non è un caso se tra i pali, in difesa e in attacco si possano già individuare i giocatori destinati a diventare pedine inamovibili – o quasi – dello scacchiere biancazzurro, mentre nella zona nevralgica del campo mister Di Benedetto stia ruotando gli effettivi trovando risposte significative da tutti gli interpreti.

Ma vediamo nel dettaglio chi sono i centrocampisti a disposizione del tecnico siciliano, partendo dalla cabina di di regia. Manuel Ricci ha giocato praticamente tutta la carriera nei professionisti, e anche a 35 anni un playmaker del genere in Eccellenza è un lusso che in pochi possono permettersi. È stato frenato da un infortunio nella prima amichevole e non può essere al top, però la prestazione fornita domenica scorsa è incoraggiante.

L’altro regista del gruppo è Leonardo Mazza, classe 2000 cresciuto nel Bologna con esperienze importanti in serie C a Mantova e Taranto. Sul centro destra contro il Mesola ha agito Marzio Di Bartolo, un centrocampista prezioso anche in fase di non possesso: del resto, con tanti giocatori offensivi c’è anche bisogno di qualcuno che garantisca equilibrio in mezzo al campo.

Al contrario, Mattia Cozzari ha subito dimostrato di avere grande confidenza col gol: basti pensare che è entrato a mezz’ora dalla fine e ha gonfiato la rete due volte (prima l’urlo è rimasto strozzato in gola e poi ha potuto scatenare la propria gioia sotto la curva Ovest). Sull’altro lato della linea mediana finora Milos Malivojevic ha sempre giocato titolare, del resto è difficile rinunciare ad un giocatore con le sue qualità che corre come l’ultimo dei mediani. Senza dimenticare che può giocare anche sulla trequarti e in attacco.

Infine, Alessandro Prezzabile, mezz’ala classe 1998 reduce dalla promozione in serie D con la maglia dell’Athletic Palermo: finora si è visto poco, però pure lui possiede tecnica e fiuto del gol. Sei centrocampisti di talento per tre posti, un problema che vorrebbero avere tutti gli allenatori di Eccellenza.

Stefano Manfredini