Spal-Milan: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori e Critiche a Baldini

GALEOTTI 6,5. Nel primo tempo tiene in partita la Spal con buoni interventi. Prende un rischio nel finale.

BRUSCAGIN 5. In affanno come tutti. Traore gli dà noia. Rilanci imprecisi.

ARENA 5,5. Un filo meglio, provvidenziale una scivolata nella ripresa.

FIORDALISO 4,5. Il rigore desta perplessità: è Chaka a cercare le sue gambe. Detto ciò, si deve andar più cauti su un avversario che ripiega fuori dall’area. Contro il Milan poi non si deve dare nemmeno il pretesto. Incappa in altri errori, anche.

CALAPAI 4,5. Impalpabile.

PAGHERA 4. Mai così male. Sempre in ritardo, lascia varchi centrali per gli uno-due del Milan. Esce all’intervallo per scelta tecnica.

NADOR 5. E’ lui a regalare il primo pallone, poi sulla lunga è tra i meno peggio. Almeno nella ripresa fa valere la fisicità. Ma il primo tempo è pessimo.

NTENDA 6. Il suo dovere lo fa sempre. Nel primo tempo evita un gol probabilissimo in spaccata.

SPINI 4. Evanescente e leggero come una piuma. Ci mette anche buona volontà, ma proprio non c’è.

MOLINA 5. L’unico a battersi come si deve nel primo tempo, anche se i risultati sono molto modesti, con zero incisività. L’arbitro lo prende di mira in fretta.

PARIGINI 4. Ne prende poche con la Spal tutta contratta all’indietro, e quelle poche non le trasforma in oro.

HAOUDI 4,5. E’ l’ultima invenzione di Baldini, ma lui non cambia. Porta troppo palla e smarrisce tempi di gioco, si lascia scappare qualche persa velenosa e alla fine combina nulla.

AWUA 5. Entra all’intervallo con Haoudi e aggiunge nulla.

ANTENUCCI 5,5. Subentra dopo un’ora di gioco e può fare poco o niente di più in un contesto confuso.

KARLSSON 4,5. Sostituisce Molina: non la prende mai.

ZAMMARINI ng.

MASTRODOMENICO 4. Non serviva lui, bastava la Spal per perdere. Però c’è stato anche lui. Un’ora a senso unico, e non pro-Spal.

BALDINI 4. Se questa è la carica che riesce a trasferire a una squadra pavida, auguri per il ritorno… Tenta la carta Haoudi, inattesa e infelice.

Mauro Malaguti