La Spal stecca l'andata dei playout, il Milan Futuro vince con un rigore di Sandri

La Spal stecca malamente la gara di andata dei playout, perdendo di misura sul campo del Milan Futuro senza effettuare nemmeno un tiro verso la porta avversaria. A Solbiate Arno decide un 'rigorino' trasformato da Sandri nel primo tempo, ma il successo della squadra di Oddo è meritato e costringerà i biancazzurri a vincere (con qualsiasi risultato) sabato prossimo a Ferrara per evitare una catastrofica retrocessione in serie D. Mister Baldini si affida alla squadra annunciata alla vigilia: 3-4-3 con Paghera e Nador nella zona nevralgica del campo e tridente collaudato composto da Spini, Molina e Parigini. Il Milan Futuro parte meglio, ma l'episodio che cambia la partita arriva subito dopo la mezz'ora: Fiordaliso contrasta Traore nel cuore dell'area con un intervento tanto veniale quanto ingenuo. Per l'arbitro Mastrodomenico ci sono gli estremi per concedere il rigore, e dal dischetto Sandri non sbaglia. Nella ripresa l'allenatore della Spal cambia assetto, poi rivoluziona l'attacco. Ma la sostanza non cambia: finisce 1-0 per i rossoneri, che allo stadio Mazza potranno contare su due risultati su tre. s.m.