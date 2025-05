Spal-Milan Futuro: Casella punta alla salvezza in Serie C

Assieme ad Antenucci, alla vigilia della sfida cruciale per il futuro della Spal, stasera contro il Milan Futuro, ha parlato il ds Alex Casella (nella foto), che ha ‘glissato’ sul bilancio della stagione biancazzurra, che solo una vittoria stasera potrebbe salvare in parte. "Se siamo in questa situazione sicuramente qualcosa non ha funzionato – dice Casella –, penso però che adesso non ci sia spazio per tracciare dei bilanci, perché è talmente importante la gara di stasera che guardare indietro a cosa si è sbagliato o pensare a cosa migliorare in futuro non sia corretto: potremmo farle dopo il fischio finale, da lì in avanti sarà il momento delle riflessioni, ma adesso l’unica cosa che conta è la partita di stasera. Perdere energie su altre cose in questo momento non aiuta a raggiungere l’obiettivo più importante di tutti, che è la salvezza della Spal".

Inevitabilmente, però, si finisce a parlare di futuro: "La proprietà ci è molto vicina – prosegue Casella –, il presidente vuole a tutti i costi mantenere la categoria perché retrocedere rappresenterebbe un danno reale per tutti: giocatori, società e soprattutto tifoseria. Stasera non ci sarà il presidente ma il suo braccio destro Follano, che era già venuto a Milano a vedere la partita di andata, tutti i giorni è qua a Ferrara e ci fa sentire la sua vicinanza: la proprietà ha fatto investimenti e continuerà a farli in futuro, a prescindere dalla categoria, ma sappiamo quanto è importante mantenere la Serie C. Il potenziale di questa squadra, anche grazie alla spinta del suo pubblico, questa sera potrà finalmente evidenziarsi".

A meno di problemi dell’ultima ora, tutti a disposizione per mister Baldini, compreso Arena uscito malconcio dalla sfida dell’andata contro i giovani rossoneri.

