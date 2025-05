Spal-Milan Futuro: Partita Cruciale per la Salvezza nei Playout

È il giorno dei giorni per la Spal, quello del ritorno dei playout contro il Milan Futuro, che in molti hanno definito come la partita della vita. Effettivamente nei 90 minuti dello stadio Mazza, davanti a una cornice di pubblico commovente, i biancazzurri si giocano tutto. Nella fattispecie la sopravvivenza nel calcio professionistico, che per un club glorioso come quello di via Copparo in un mondo normale rappresenterebbe il minimo sindacale. Ma di normale in questa stagione c’è ben poco, quindi non resta che trattenere il fiato e tirare tutti dalla stessa parte per centrare una salvezza di importanza capitale per la Spal, la sua gente e in generale per tutta la città. Calcoli da fare stavolta ce ne sono pochi: bisogna semplicemente vincere. Con qualunque risultato, mentre senza una vittoria Antenucci e compagni precipiteranno nell’inferno dei dilettanti.

Vale la pena ricordare che in nessun caso si giocheranno i tempi supplementari, infatti anche un successo di misura regalerebbe alla Spal la salvezza, invece il pareggio premierebbe i rossoneri. Fare pronostici è impossibile, anche perché la gara disputata dalla squadra di Baldini a Solbiate Arno è stata sconcertante, ma nonostante tutto lascia significative possibilità di centrare l’obiettivo contro un Milan Futuro che ha meritato di vincere il match di andata ma non è certo una corazzata. Da ambo le parti, nell’ultima settimana ha dominato la pretattica. Né Baldini né Oddo hanno fornito indicazioni sulle rispettive intenzioni, com’era prevedibile. Se il tecnico dei rossoneri – ex di turno – potrebbe confermare in blocco la formazione che ha fatto bottino pieno sabato scorso, quello dei biancazzurri potrebbe modificare l’assetto della propria squadra.

In realtà l’allenatore di Massa sta lavorando su diverse soluzioni tattiche, dal 3-5-2 proposto nel secondo tempo di Solbiate Arno al 3-4-3 utilizzato a inizio partita passando per il 4-3-3. In gare come questa contano anche e soprattutto altri fattori, a partire dalle condizioni psico-fisiche dei giocatori. Mister Baldini sceglierà quelli che gli forniscono le maggiori garanzie e quelli più motivati. Di sicuro l’atteggiamento e l’approccio alla partita dovranno essere completamente diversi da quelli raccapriccianti dello stadio Chinetti, dove i biancazzurri non sono mai riusciti ad impensierire il portiere avversario. Quello che è accaduto durante la stagione però ora non conta più niente: bisogna solo pensare a superare il Milan Futuro e salvare la Spal da una catastrofica retrocessione.

Stefano Manfredini