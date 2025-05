Spal, Mister Baldini fiducioso: "Pronti per la sfida decisiva contro la Triestina"

E’ la vigilia del momento più delicato di tutta la stagione, in cui la Spal è chiamata al primo dei due appuntamenti per conservare la permanenza nei professionisti. Mister Baldini appare sicuro di sé nella conferenza pre gara, e sicuro della sua squadra: "Parto chiarendo che la gara con la Triestina è stata fatta esclusivamente per mantenere il ritmo partita. Ho giocato con moduli diversi e mescolato tutti i giocatori, è servito per dare minutaggio a qualcuno. E’ stato un allenamento e nient’altro, mi assumo io la responsabilità del risultato finale. Il lavoro in queste due settimane è stato buono, i ragazzi stanno bene e sono carichi. Abbiamo preparato la gara in ogni minimo dettaglio. Sono tutti a disposizione, Mignanelli incluso. Poi starà a me scegliere quali saranno i giocatori da mettere in campo, ma non diamo vantaggi agli avversari. Anche Karlsson è a completa disposizione".

Una gara che si prepara da sola in quanto ad approccio: "Se qualcuno sotto l’aspetto mentale dovesse sbagliare la partita, deve andare a fare un altro mestiere. Partite come queste non sarebbero neanche da preparare, perché si preparano da sole. I ragazzi li ho dovuti anche tenere un po’ a freno, perché avrebbero già voluto scendere in campo. Hanno la giusta determinazione, si sono compattati ed hanno lavorato bene". Due gare per salvare una stagione, non soltanto quella di Solbiate: "Ma molto spesso i primi tempi risultano fondamentali. A noi sono costati tanto in passato. Quindi vogliamo approcciare in maniera assolutamente giusta questo primo appuntamento, dal punto di vista tattico e tecnico, come abbiamo fatto nell’ultimo periodo, pronti a ribattere colpo su colpo".

Cosa temere della squadra di Massimo Oddo? "Tutti i calciatori che compongono le squadre under 23 sono giocatori scelti, di altre categorie dal punto di vista fisico e tecnico. Quello che posso temere di più è che singolarmente possano metterti in difficoltà, palla al piede magari possono saltare tre giocatori di fila e mettere la palla all’incrocio dei pali. Il Milan lo stiamo studiando da due settimane e sappiamo bene che ha battuto la Spal due volte durante la stagione regolare".

Beatrice Bergamini