Spal, obiettivo riscatto al Mazza. Il derby contro la Comacchiese per non perdere contatto dalla vetta. Per Di Benedetto 3 punti obbligati

Dopo quattro giornate di campionato, la Spal si ritrova a -4 dal terzetto di testa composto da Sampierana, Castenaso e Mezzolara. Un distacco senza dubbio colmabile, ma al tempo stesso significativo e difficilmente pronosticabile alla vigilia del torneo. È la squadra di Di Benedetto la grande assente nei piani alti di una classifica che oggi Iglio e compagni meditano di accorciare sensibilmente superando la Comacchiese.

Allo stadio Mazza i rossoblù sono riusciti a fermare la Spal in Coppa Italia, ma stavolta i padroni di casa sono convinti che le cose andranno molto diversamente. Del resto, non riuscire a fare bottino pieno nell’anticipo in programma oggi alle 15 nell’impianto di corso Piave imporrebbe una seria riflessione in casa Ars et Labor, dove un organico di categoria superiore finora è uscito a mani vuote la metà delle volte.

Il ko subito sabato scorso a Budrio ha lasciato delle scorie, però Iglio e compagni hanno fatto quadrato con l’obiettivo di riscattarsi immediatamente e cominciare davvero la rimonta che dovrà portare la Spal dove tutti si aspettano.

Se quello accusato al debutto col Fratta Terme poteva essere classificato come un incidente di percorso dovuto anche al ritardo di preparazione, col Medicina Fossatone i biancazzurri hanno messo a nudo i difetti di una squadra indubbiamente superiore a quelle avversarie ma incapace di concretizzare le occasioni create.

Un problema di non poco conto, che la società di via Copparo dovrà risolvere mettendo a disposizione di mister Di Benedetto un bomber che ancora risulta non pervenuto, nonostante vari discorsi aperti e nomi sondati dalla dirigenza in queste settimane.

In ogni caso, la Spal ha tutte le carte in regola per battere la Comacchiese con la formazione schierata nelle prime giornate, a patto di mettere in campo quel furore agonistico che è mancato in maniera particolare in fase realizzativa.

E non solo a Carbonaro, che guiderà nuovamente l’attacco assistito da Senigagliesi e Barazzetta. Il rientro di Malivojevic in linea mediana lascia ben sperare, mentre tra i pali toccherà a uno tra il comacchiese Luciani e Romagnoli sostituire lo squalificato Giacomel.

Sull’altro fronte, la Comacchiese si presenta a Ferrara con la serenità di chi ha poco da perdere: il campionato dei lagunari non è iniziato bene, ma non è certo sul campo della Spal che la squadra di Candeloro ha il dovere di racimolare punti-salvezza.

I rossoblù però sperano di sfruttare il momento di difficoltà di Iglio e compagni per strappare un risultato positivo che avrebbe un valore inestimabile.

Stefano Manfredini