Spal, occasione sprecata. Pareggio e fuga rimandata

Niente da fare. La Spal non ne vuol sapere di entrare in fuga e guadagnare un bel margine già nel girone di andata. Nell’attesissimo scontro al vertice col Mezzolara, considerata la rivale più accreditata per il primo posto, pur giocando in 11 contro 10 tutto il secondo tempo per il doppio giallo comminato a Bungaja (che già ammonito è andato al 46’ a litigare con Carbonaro), la squadra di Di Benedetto si è divorata gol su gol in una ripresa di supremazia assoluta, senza mai sfondare.

E’ sempre mancato il tocco finale e le occasioni migliori se le sono sprecate Prezzabile al 3’, Moretti al 10’ e Senigagliesi al 34’. In molte altre occasioni il portiere Cipriani è assurto a eroe di giornata, su Mazza, Gaetani e due volte Di Bartolo in tempo di recupero.

E’ una Spal cui manca il colpo del ko, di qui i due deludenti 0-0 col Solarolo e col Mezzolara in dieci. In partite come queste il "pennellone" d’attacco serve eccome, perchè su mille cross la Spal non l’ha presa mai, ma la dirigenza è di altro avviso. Detto dello spreco della ripresa, qual è il responso dei 45’ giocati ad armi pari? Il primo tempo è stato più o meno in equilibrio, con partenza sprint degli ospiti, ritorno dei padroni di casa, e finale ancora di Moretti e compagni.

Rarissime le occasioni, due per la Spal con Carbonaro a far la barba al palo al 25’ e Cipriani a respingere su Senigagliesi al 33’. I bolognesi creano pericolo solo su un flipper, sull’unico corner.

Impressione: Spal che a individualità ha qualcosa di più, e detiene una difesa davvero forte all’ottavo clean sheet in 11 gare, mentre in attacco servirà altro e di più.

E il Mezzolara? Ottima squadra di categoria, ma mai superiore, almeno nella giornata. Ora i biancazzurri estensi hanno 3 lunghezze di vantaggio su un terzetto con Mezzolara, Castenaso e Sampierana, meglio di niente, e da qui deve ripartire, da qui e dal "vogliamo vincere" finale dei loro tifosi.

Da citare infine che l’influenza che ha colpito Malivojevic e Mambelli e lo stop momentaneo di Cozzari e Iglio ha privato Di Benedetto di soluzioni soprattutto a centrocampo, dove Ricci non ha più gamba per fare la mezz’ala e Prezzabile ancora lascia un po’ perplessi: lo spezzone di Di Bartolo è stato più tonico della prova di entrambi.

Pessimo l’arbitro: si credeva Orsato, lasciando correre di tutto e di più, ed era solo Frascà. Così, inevitabile che entrambi tempi siano finiti in rissa.

Mauro Malaguti