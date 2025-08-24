Spal, ora si fa sul serio. Dopo un’estate da incubo, il Mazza riapre con la Coppa

Lo stadio Mazza riapre i battenti dopo più di tre mesi dalla serata del ritorno dei playout col Milan Futuro, quando una doppietta di Molina regalò alla Spal la salvezza in serie C, una categoria che la nostra città poi ha perso in maniera disastrosa nel corso dell’estate. Si riparte dai dilettanti, per la precisione dall’Eccellenza, che in vista del campionato riserva ai tifosi biancazzurri un antipasto chiamato Coppa Italia contro il Mesola. Una competizione che non interessa davvero a nessuno, ma che di questi tempi rappresenta un ottimo banco di prova per una squadra – quella di mister Di Benedetto – che ha avuto la possibilità di disputare appena due amichevoli contro avversarie di Promozione.

I test effettuati con Masi Torello Voghiera e Granamica hanno fornito indicazioni incoraggianti all’Ars et Labor, che ha liquidato gli sparring partner realizzando complessivamente 11 reti e mantenendo la porta inviolata. Nulla di straordinario, ma comunque sensazioni positive in vista di un torneo che Iglio e compagni dovranno vincere ad ogni costo. Il doppio salto all’indietro è stato un colpo al cuore dei tifosi spallini, che hanno comunque osservato con attenzione e curiosità le mosse della cordata argentina e in questi giorni si stanno abbonando in massa lanciando un segnale potentissimo.

Al campionato si comincerà a pensare da domenica prossima, perché oggi bisogna iniziare col piede giusto contro il neopromosso Mesola che dopo aver vinto la Promozione è determinato a vendere cara la pelle. Affrontare la Spal allo stadio Mazza è un evento storico per la squadra castellana, che arriverà a Ferrara animata dal desiderio di rovinare la festa all’Ars et Labor nel giorno della sua prima partita ufficiale.

Mister Di Benedetto potrebbe affidarsi alla formazione schierata nelle prime amichevoli, con poche eccezioni. Il modulo sarà il 4-3-3, con Giacomel tra i pali, Iglio, Dall’Ara, Casella e Mazzali in difesa, Cozzari, Leonardo Mazza e Malivojevic in linea mediana, Gaetani, Gabriele Mazza e Senigagliesi in attacco. Infine, un aggiornamento di mercato: per il ruolo di centravanti la Spal sta valutando anche il profilo di Antonio Calabrese, prima punta classe 1996 di Castel San Pietro che nell’ultima stagione ha giocato prima nell’Imolese e poi nella Costa Orientale Sarda, realizzando complessivamente cinque gol in 25 gare di serie D.

Oggi infine si gioca alle 17,30. La formazione: Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Casella, Mazzali; Cozzari, L. Mazza, Malivojevic; Gaetani, G. Mazza, Senigagliesi. All. Di Benedetto.

Stefano Manfredini