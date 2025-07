Spal, passo avanti per l’Eccellenza. Bando, approvato l’atto dalla giunta

Adesso ci siamo davvero. La giunta ieri mattina ha adottato l’atto di indirizzo, che si tradurrà in una delibera, che sancisce il via libera all’apertura della manifestazione d’interesse per raccogliere le candidature di chi dovrà farsi carico del futuro della Spal. Sarà infatti in capo alla commissione di valutazione che l’amministrazione, su forte input del sindaco Alan Fabbri in sinergia con l’assessore allo Sport Francesco Carità, l’onere di selezionare attraverso il bando – che con ogni probabilità verrà adottato fra domani e dopodomani – il soggetto imprenditoriale che iscriverà la società al campionato di eccellenza. Ancora la Figc si deve esprimere ufficialmente, ma dai contenuti dell’orientamento si percepisce che ci sia già stato un assenso informale all’avvio della procedura di gara. Al di là delle indiscrezioni uscite nei giorni scorsi su quattro possibili cordate imprenditoriali interessate, l’amministrazione sta curando il dossier Spal al massimo livello. E l’incarico all’avvocato Federico Menichini è piuttosto significativo di quanto la posta in gioco sia alta.

Ma arriviamo ai contenuti specifici dell’orientamento. La Giunta ha deliberato di "avviare l’iter amministrativo, nel rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e trasparenza, relativo all’espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni d’interesse da parte di società candidabili per l’iscrizione della principale squadra di calcio della città di Ferrara al campionato regionale di Eccellenza della Lega Nazionale Dilettanti, stagione 2025/2026, dando contestualmente mandato ai competenti Uffici e Servizi di assumere tutti gli atti necessari e conseguenti". Questa pratica sarà seguita a cavallo fra l’ufficio Sport – con la relativa dirigente – e la direzione generale, che svolge un ruolo strategico di coordinamento fra la commissione e tutta la struttura organizzativa. L’intendimento che emerge da questo documento è quello di chiudere la pratica il prima possibile per dare possibilità a chi subentrerà di avere il massimo dell’agibilità. Da quanto apprendiamo, si tratterà di un avviso di gara piuttosto snello. La deadline per iscrivere la nuova squadra al campionato di Eccellenza è il 17 luglio, anche se per chi subentra non è un termine perentorio. Fra l’altro, la precedente proprietà – la Spal di Joe Tacopina – non ha inviato documentazione per opporsi all’atto di revoca sulla concessione dello stadio e del centro Gb Fabbri di via Copparo. Per cui, anche la revoca, si perfezionerà nei fatti entro la fine della settimana, se nulla cambia in questo lasso temporale. A rivestire un’importanza primaria per chi si aggiudicherà il bando sarà il settore giovanile, sul quale il prossimo soggetto si dovrà concentrare per ripartire. La partita della Spal, insomma, è ancora tutta da giocare. Anche se da parte dell’amministrazione c’è stata un’accelerazione notevole. Con ogni probabilità, stasera, dovremmo avere il responso della Figc.

Federico Di Bisceglie