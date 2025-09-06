"Spal, più di trecento tifosi non era possibile": "La Questura ha voluto separare i supporter"

La decisione della Questura di Rimini di destinare soltanto 300 biglietti agli spallini nel settore ospiti dello stadio Mazzola di Santarcangelo ha fatto arrabbiare parecchi tifosi. Nonostante la falsa partenza, sono infatti tantissimi i supporters biancazzurri che si stanno mobilitando per seguire la squadra di Di Benedetto in Romagna. Ufficialmente le società hanno comunicato che i posti per gli spallini nel settore ospiti saranno 300, che l’apertura della biglietteria è fissata per domani alle 11 presso il botteghino dello stadio Mazzola e che il titolo di accesso sarà nominale.

Gli ultras della Spal però la pensano diversamente, tanto che sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo Curva Ovest Ferrara si invita la tifoseria a raggiungere Santarcangelo in massa senza badare alle disposizioni: "I biglietti basteranno per tutti e tutti entreremo, e nemmeno saranno nominali. A Santarcangelo non ci sarà nessun problema per i tagliandi. Lo ripetiamo perché continuiamo a vedere discussioni infinite sul tema biglietti e moltissimi tifosi che sembrano desistere dal venire in trasferta, perché convinti di non trovare il tagliando. I biglietti a disposizione saranno molti più di 300".

È un tema che sta particolarmente a cuore anche allo Young Santarcangelo, che attraverso il direttore sportivo Luca Scattolari assicura che il club romagnolo ha fatto di tutto per aprire lo stadio al maggior numero possibile di tifosi biancazzurri: "La Questura di Rimini ha spiegato che per motivi di ordine pubblico tutte le trasferte della Spal saranno oggetto di accurate valutazioni – commenta –. Avevamo presentato alcune proposte per permettere agli spallini di accedere anche alla tribuna, evitando per quanto possibile ogni tipo di contatto con la tifoseria di casa. Ma ci è stato raccomandato di tenere del tutto separati supporters di casa e biancazzurri, quindi l’unica soluzione è stata quella di riservare agli spallini il settore ospiti. Saremmo stati felici di ospitare tanti spettatori in più, sia per una questione di cornice di pubblico che di incasso al botteghino, però non potevamo certo cambiare la struttura del nostro impianto. E pensare che il nostro stadio è tra i più grandi in assoluto di questa categoria, quindi immagino che il problema si presenterà praticamente ogni partita che la Spal disputerà fuori casa. La gara? La Spal è nettamente la squadra più forte del campionato, davanti a Mezzolara e Castenaso. Il Santarcangelo è reduce da quattro promozioni di fila e una vittoria al debutto, prevedo una partita giocata a viso aperto, proveremo a mettere in difficoltà la corazzata della categoria".

Stefano Manfredini