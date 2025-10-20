Spal, poker da capolista. Moretti entra e va a segno

Il nuovo attaccante Moretti interrompe in tempo di recupero la regola del tre, e dopo i tris di gol inflitti a Castenaso e Cava Ronco, la nuova Spal rifila un poker all’Osteria Grande e si issa solitaria al comando della classifica. Sul solito campo di Budrio, i bolognesi finora mai vincenti hanno tenuto botta meno di un tempo, e dopo il raddoppio estense sono crollati sotto i colpi dei biancazzurri anche per l’espulsione di Garetti, che era entrato appena 360 secondi prima dell’episodio da rosso. Il difensore ha trattenuto Moretti lanciato a rete, e in dieci l’Osteria ha subito poi nel finale anche le reti di Senigagliesi e del neocentravanti, entrato nel match con buonissimo impatto dal 63’. La partita non è stata per niente complicata dopo il primo gol di Gaetani: l’Osteria è parsa nettamente inferiore e ha calciato in porta una sola volta da lontano, al minuto 78. Fino alla rapinosa rete dell’attaccante la squadra di Di Benedetto sembrava faticare un poco a carburare, con un quarto d’ora di studio e successivamente un predominio costante ma non privo di qualche difficoltà.

Infatti il gol rappresentava solo la seconda palla-gol davvero chiara della partita. Era Carbonaro a calciare dopo una insistita manovra offensiva, con Bovo ad alzare la palla, che si impennava rimanendo in campo a ricadere sul secondo palo, dove Gaetani si confermava rapace d’area arrivando per primo e infilando da un passo. Il gol ha ricordato da vicino quello con cui il Fratta vinse a Ferrara al 95’. Da quel momento in avanti, la sinfonia Spal si faceva decisamente più incisiva, con un paio di reclami per episodi sospetti in area bolognese.

Ben diverso l’approccio al secondo tempo: l’Ars ha subito spinto sull’acceleratore per sigillare il risultato, riuscendoci al 14’ con il raddoppio di Malivojevic su lancio al bacio di Ricci. Da lì in avanti si è distesa e ha cominciato a divertirsi e a divertire. L’espulsione di Garetti ha fatto il resto, e nel finale gli ospiti hanno letteralmente dilagato triplicando al 41’ con una bella sgroppata personale di Senigagliesi, sempre animatore del gioco offensivo della squadra di Di Benedetto. E al 48’ l’ultimo arrivato Moretti, non contento di aver provocato l’espulsione, ha bagnato il debutto con la quarta rete con un bel destro, su cui anche il portiere Bovo ha fornito un pizzico di contributo. La quarta vittoria consecutiva, sesta in otto giornate, con dieci gol segnati negli ultimi 270’, lancia un segnale forte al campionato e spiega che la Spal ha davvero le carte in regola per poter iniziare a risalire campionati. Il 2 novembre tornerà per la quarta volta in trasferta a Budrio, contro quel Mezzolara che gli esperti indicano come la più accreditata rivale. Sarà l’occasione per un ulteriore chiarimento sulle forze in campo. Ma prima bisogna fare il pieno contro le ravennati Russi e Solarolo, prima.

Mauro Malaguti