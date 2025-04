Spal-Pontedera: ennesimo pareggio al Mazza, sfuma la vittoria

FERRARAAllo stadio Mazza viene proiettato un film già visto mille volte. La Spal fallisce l’ennesima opportunità di accorciare le distanze dalla Lucchese e migliorare la propria posizione nella griglia playout, racimolando un punticino contro il Pontedera che non serve praticamente a nulla. I biancazzurri giocano meglio degli avversari e passano in vantaggio, però vengono puniti dalla solita distrazione su calcio d’angolo che costa altri due punti preziosi. Mister Baldini conferma in blocco la formazione che ha sfiorato il colpaccio a Sassari, con una sola eccezione: dentro Ntenda sulla fascia sinistra al posto dell’acciaccato Mignanelli. Dunque, nonostante il rientro di Radrezza, a centrocampo il tecnico di Massa rinnova la fiducia alla coppia di mastini Nador-Awua. Antenucci parte dalla panchina, ma la curva Ovest gli dedica una coreografia da brividi che non lascia indifferente il capitano.

La partenza della Spal è promettente, soprattutto grazie alla vivacità delle tre punte che mettono in difficoltà la fragile difesa del Pontedera. Il più ispirato è Parigini, che prima serve a Molina un assist che il centravanti argentino non sfrutta a dovere, e poi sfiora l’incrocio dei pali attraverso uno schema su calcio di punizione. Si mette in mostra anche Spini, che cede palla a Molina, la cui girata termina di pochissimo a lato. Le occasioni degne di nota sono tutte di marca biancazzurra: da uno spunto di Parigini sulla sinistra la palla finisce sui piedi di Awua che si coordina discretamente ma il suo tiro finisce a lato. Il gol del vantaggio è nell’aria, ma a realizzarlo è il giocatore che non ti aspetti.

E soprattutto nel modo che non ti aspetti. È ancora Parigini a seminare il panico nella retroguardia granata, che riesce in qualche modo ad allontanare la sfera, sulla quale si avventa Spini che lascia partire su siluro che si insacca sotto la traversa trafiggendo Vivoli. È un gol liberatorio, peccato che la gioia degli oltre 5mila dello stadio Mazza duri appena due minuti. Sugli sviluppi di un corner infatti il Pontedera pareggia immediatamente con Moretti che si libera di Bruscagin e incorna alle spalle di Galeotti. Nella ripresa il copione resta quello del primo tempo, con la Spal che prende in mano le redini del gioco senza però riuscire a affondare il colpo. Si comincia con una combinazione sull’asse Parigini-Molina, con l’argentino che perde l’attimo per battere a rete. I biancazzurri attaccano a testa bassa, senza però creare nitide occasioni. Baldini getta nella mischia anche Antenucci ed El Kaddouri: il capitano ci prova ma il suo tiro non è potente, mentre il marocchino viene murato dalla difesa del Pontedera dopo un’azione tambureggiante. Niente da fare, l’appuntamento con la vittoria al Mazza è rimandato ancora.

Stefano Manfredini