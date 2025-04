Spal-Pontedera: Vittoria Imperativa per Sperare nei Playoff

Prestazioni positive o comunque incoraggianti senza i tre punti a corredo ormai non servono più a nulla. A tre giornate dalla fine, il tempo è ampiamente scaduto: col Pontedera bisogna vincere, senza se e senza ma. Ritrovando un successo che allo stadio Mazza manca dallo scorso 23 novembre con la Torres, oltre quattro mesi e mezzo fa. Quella granata guidata da Menichini è una squadra in salute, che vuole togliersi la soddisfazione di arrivare in zona playoff dopo aver lottato a lungo per uscire dalle sabbie mobili. Il Pontedera è reduce da due vittorie e segna tantissimo (la Spal ne sa qualcosa, avendone incassati cinque nel match di andata), ma subisce altrettanto. Con 50 reti all’attivo i toscani hanno il terzo miglior attacco del campionato, però concedono parecchio e i biancazzurri hanno il dovere di approfittarne.

Mister Baldini è consapevole dell’importanza della gara, alla quale la Spal arriva dopo due pareggi che hanno lasciato l’amaro in bocca perché con un pizzico di concretezza in più sarebbero potute essere vittorie e quindi punti preziosi per una classifica che resta drammatica. Nonostante tutto, con un successo sul Pontedera i biancazzurri aggancerebbero – seppur momentaneamente – la Lucchese a 33 punti, mettendo pressione sulla squadra di Gorgone e sul Milan Futuro. Di occasioni la Spal ne ha gettate al vento a ripetizione nel corso della stagione, però bisogna sforzarsi di essere ottimisti e concedere un’altra chance ad Antenucci e compagni. Con tutta probabilità il tecnico di Massa se la giocherà nuovamente col 3-4-3 proposto a Sassari, anche se qualche interprete potrebbe cambiare. Per esempio c’è curiosità sulla posizione di Nador: tornerà al centro della difesa o sarà confermato a centrocampo, magari in coppia col rientrante Radrezza? Nel primo caso Bruscagin finirebbe in panchina e sarebbe Awua a giocare in linea mediana, mentre nella seconda ipotesi sarebbe confermata la retroguardia che ha messo la museruola alle punte della Torres. Un’altra incognita è rappresentata dall’esterno destro del tridente: potrebbe giocare di nuovo Spini, oppure Parigini con l’inserimento di Rao sulla sinistra. Ma in corsa per una maglia c’è anche D’Orazio, che potrebbe fare la differenza sulle palle inattive. Mister Baldini studia con attenzione pro e contro di ogni scelta, perché per i playout è ancora presto ma i punti cominciano a pesare macigni.

Stefano Manfredini