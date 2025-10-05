Spal, prestazione da big. Rifila tre reti alla capolista

BUDRIO

La Spal targata Ars et Labor si ripropone di prepotenza sul proscenio del campionato sconfiggendo il Castenaso capolista e portandosi a -1 dalla vetta. Troppo avaro contro il Medicina, il campo di Budrio ha visto in scena stavolta la migliore prestazione stagionale dei biancazzurri, conclusa con il successo più netto. Dominante nel primo tempo, in cui non ha mai concesso ingressi in area al Castenaso, la Spal ha dovuto soffrire nella prima mezz’ora della ripresa, quando si è abbassata troppo e ha subito tre occasioni. Nel finale i cambi hanno però rinfrescato la squadra che si è riportata sotto, ha centrato una traversa e un palo, e poi l’ha chiusa con due reti in contropiede negli ultimi 5’. Sta venendo fuori la squadra, soprattutto.

Merito di una condizione atletica che cresce di partita in partita, di un assemblaggio a sua volta in progresso, e molto di una fisicità prorompente rispetto a quella degli avversari e mai così evidente in partita e bene imposta. Il Castenaso era imbattuto e ne aveva vinte 4 su 5, ma contro la Spal ha molto faticato. Non che i biancazzurri non abbiano dovuto soffrire: nessuna vittoria è senza pena, nemmeno in Eccellenza, e bisogna digerirlo. Prima dell’abbraccio conclusivo, finalmente senza riserve, con gli 870 che ci hanno creduto e sono tornati - solo un centinaio in meno degli 890 col Medicina - la Spal nella mezz’ora iniziale della ripresa ha dovuto stringere i denti. I bolognesi hanno tentato la rimonta con più convinzione, e arretrando un poco il baricentro la squadra ha lasciato tre tiri ai padroni di casa (uno da azione fallosa e un altro su liscio-assist di Stoskovic, peraltro).

Ma con gli ingressi di Leonardo Mazza e Prezzabile - a seguire quello di Barazzetta che ha sostituito in attacco Cozzari, stiratosi al 21’ –, i biancazzurri hanno ripreso linfa e sono tornati a comandare: prima hanno centrato una traversa con Senigagliesi su punizione e un palo esterno con Barazzetta, poi hanno raddoppiato su un contropiede condotto dal secondo a vantaggio del primo, e infine calato il tris con il solito Senigagliesi a servire chirurgico Prezzabile, già a segno nel mercoledì di Coppa. Ancora una fase difensiva formato gigante, con Giacomel nuovamente imbattuto e una sola volta impegnato, e finalmente progressi pure nella conduzione della manovra: se il primo tempo è stato ben condotto ma poco spettacolare, il finale si è rivelato decisamente scoppiettante. Cozzari centravanti per ragioni di fisicità, costretto a cedere il posto a Barazzetta per infortunio, evidenzia il neo principale della squadra. Ma un raggiante Andres Marengo, finalmente soddisfatto in pieno a fine partita, ha promesso: "Stiamo lavorando anche a quello, presto arriverà". Parola di presidente. Un sabato più "completo" i sostenitori della Spal era difficile immaginarlo.

Mauro Malaguti