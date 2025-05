Spal Primavera: Salvezza Raggiunta e Weekend Cruciale per il Settore Giovanile

È terminata col lieto fine la stagione della Spal Primavera, che sabato scorso nell’ultima giornata di campionato ha centrato una salvezza importante, a prescindere dalla flessione accusata dalla squadra di Pedriali nel girone di ritorno.

È però un weekend importante per altre due selezioni del settore giovanile biancazzurro. Domani alle 16 al centro sportivo Fabbri la Spal Under 17 è chiamata a ribaltare il risultato contro il Lecco negli ottavi di finale del campionato di categoria: domenica scorsa la squadra di Corsi ha perso 3-1 in trasferta e parte sfavorita, ma l’impresa non è impossibile.

Alla stessa ora, domani la Spal Under 16 di mister Schiavon farà visita al Perugia nell’andata dei quarti di finale. Infine, oggi alle 16,30 in via Copparo la Spal Under 15 riceverà il Cittadella per un’amichevole e domani alle 11 sempre al centro sportivo Fabbri verrà effettuato un test tra Spal Under 14 e Venezia.

In campo femminile, oggi alle 15,30 al centro sportivo di Vigarano Mainarda l’Accademia Spal Under 19 se la vedrà col Sudtirol, mentre sullo stesso campo alle 17,30 la Spal Under 15 incrocerà il Sassuolo. Domani alle 15,30 la prima squadra dell’Accademia Spal farà visita al Gatteo Mare nel campionato di serie C, invece alle 10,30 a Vigarano Mainarda la Spal Under 17 ospiterà l’Imolese.