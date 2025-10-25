Spal, prove di fuga contro il Russi. Tridente d’attacco con Moretti

Le nubi che aleggiavano minacciose dopo la sconfitta col Medicina Fossatone sono state spazzate via da quattro vittorie consecutive che hanno riportato fiducia ed entusiasmo dopo le legittime perplessità maturate in avvio di stagione. Il poker rifilato all’Osteria Grande ha proiettato la Spal solitaria in vetta alla classifica, e oggi la squadra di Di Benedetto medita l’allungo. Battendo il Russi allo stadio Mazza, attraverso un risultato favorevole nello scontro diretto tra Mezzolara e Cava Ronco, i biancazzurri potrebbero letteralmente spiccare il volo. Quello che accade a Budrio però deve interessare relativamente a Iglio e compagni, che da qualche settimana stanno finalmente dimostrando coi fatti di essere i più forti della categoria e di avere le carte in regola per lasciare agli avversari soltanto le briciole. Nelle ultime tre gare la Spal ha anche sfoderato gli artigli in fase realizzativa, mettendo a segno 10 reti dopo aver convissuto a lungo col le polveri bagnate delle proprie punte.

È proprio in attacco che si profila la principale novità di giornata, col debutto dal primo minuto del nuovo acquisto Moretti. L’ex centravanti dell’Union Clodiense si è presentato timbrando subito il cartellino sul campo dell’Osteria Grande e mettendo il punto esclamativo su una vittoria mai in discussione. A Budrio mister Di Benedetto gli ha concesso mezz’ora, del resto si era allenato appena un paio di volte coi compagni.

Stavolta invece dovrebbe toccare a lui dal primo minuto, al centro di un tridente da categoria superiore con Senigagliesi da una parte e uno tra Carbonaro e Gaetani dall’altra. Inutile dire che il popolo biancazzurro si aspetti il quinto acuto consecutivo della Spal, contro un Russi che proverà a reggere l’urto dei padroni di casa e magari sfruttare le occasioni che gli verranno concesse.

I romagnoli comunque stanno attraversando un periodo molto positivo, con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate. Non hanno problemi di classifica e a Ferrara se la giocheranno con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. La Spal invece ha il dovere di non fare sconti al Russi e nemmeno mercoledì prossimo al Solarolo, in attesa del duello col Mezzolara che sulla carta è l’unico ostacolo davvero alto nella corsa alla serie D.

Ma oggi bisogna pensare al Russi: gli ingredienti per allungare la striscia vincente ci sono tutti, non resta che confermare nuovamente di essere la squadra da battere.

Stefano Manfredini