Spal: record di 43 giocatori impiegati in una stagione, leader indiscussa

C’è una classifica nella quale la Spal è leader incontrastata del campionato da due anni di fila, quella del numero dei giocatori impiegati nel corso della stagione. La scorsa stagione i biancazzurri ne avevano utilizzati 38, superando Fermana e Perugia che ne avevano schierati rispettivamente 37 e 35. I dati – forniti dal portale specializzato Transfermarkt – fanno riferimento al campionato, perché considerando pure la Coppa Italia i biancazzurri avevano raggiunto quota 39. Un numero enorme – dettato anche dal via vai di atleti nel corso della stagione – che sembrava quasi irripetibile. Quest’anno invece la Spal è riuscita a fare meglio, o peggio a seconda dei punti di vista. I calciatori utilizzati dai tecnici Dossena e Baldini nel corso della stagione sono stati addirittura 43! Oppure 40 se si tiene in considerazione soltanto il campionato.

Una statistica che fa una certa impressione, e che deve fare riflettere. Al secondo e terzo posto della graduatoria infatti ci sono due formazioni che sono retrocesse in serie D, rispettivamente il Milan Futuro a quota 39 e il Legnago Salus a 37. La Virtus Entella ha dominato il torneo schierando ‘appena’ 30 giocatori, mentre Gubbio e Pineto ne hanno mandati in campo 27 e la Torres addirittura 26. Ma com’è possibile arrivare a impiegare 43 atleti diversi in una sola stagione? Per rispondere, basta dare un’occhiata alla formazione schierata da mister Dossena nella prima gara ufficiale: Melgrati tra i pali, Bruscagin, Arena, Bassoli e Saiani in difesa, Nador, Radrezza e Collodel a centrocampo, Rosafio, Karlsson e Rao in attacco. Per la cronaca, nella ripresa sono entrati i vari D’Orazio, Bachini, Zamamarini, Breit e Antenucci.

Al debutto in campionato invece hanno giocato dal primo minuto Tripaldelli e nel finale La Mantia, poi ceduti subito prima del gong assieme ad altre meteore. Come è noto poi la rosa della Spal è stata profondamente modificata anche a gennaio, senza dimenticare che diversi baby (Kane, Contè, Tarolli, Camelio, Cecchinato e Boccia) hanno debuttato per fare fronte all’emergenza infortuni. Ed ecco spiegato quel numero così elevato di calciatori utilizzati. Riserva diverse sorprese anche la graduatoria dei giocati che hanno disputato più partite e collezionato più minuti in campo. Il tesserato che ha giocato il maggior numero di gare ufficiali è Antenucci! Il capitano è sceso in campo 40 volte su 41 (37 incontri di campionato, due di playout e uno di Coppa Italia), saltando soltanto una partita per squalifica.

A seguire troviamo Zammarini a quota 38 e Rao a 37. Concentrandoci sul minutaggio invece la classifica cambia completamente, perché Zammarini sale al primo posto con 2.930’, tallonato da Mignanelli (2.851’) e Calapai (2.766’). Appena giù dal podio Nador (2.608’) e Rao (2.460’), mentre Antenucci si piazza in sesta posizione con 2.453’. Nella top 10 figurano anche D’Orazio (2.392’), Galeotti (2.160’), Bruscagin (2.158’) e Arena (1.861’). Per la cronaca, gli ultimi tre della classe – Cecchinato, Boccia e La Mantia – hanno giocato meno di 10 minuti!

Stefano Manfredini