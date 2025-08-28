Spal, rivali in rodaggio: sorride il Mezzolara

L’Eccellenza rappresenta un’incognita pressoché totale per i tifosi della Spal, che si avvicinano a questo campionato regionale con la convinzione che quella di Di Benedetto sarà la squadra da battere ma anche tanta curiosità nei confronti delle avversarie dei biancazzurri. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l’unica formazione sulla carta in grado di tenere testa all’Ars et Labor è il Mezzolara, che dopo la beffa della scorsa stagione – quando fu sconfitto dal Tropical Coriano nello spareggio-promozione – è determinato a riprovarci. Attenzione anche a Pietracuta e Castenaso, che nel campionato 2024-25 si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto ad una manciata di punti dalla vetta e hanno nuovamente allestito organici competitivi. Ma mai come in questa categoria è difficile fare previsioni, se non che la Spal partirà nettamente favorita. Ma come è andata la prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza?

La vittoria più larga l’ha ottenuta la Sampierana, che ha liquidato 3-0 il Fratta Terme, prossimo avversario della Spal. Curiosamente, il Fratta Terme – neopromosso in Eccellenza – si è ritrovato in superiorità numerica poco dopo la mezz’ora del primo tempo, quando il punteggio era ancora 0-0. La matricola romagnola però nella ripresa è andata sotto a causa di un clamoroso autogol. Anche un giocatore del Fratta Terme poi è stato espulso, e la Sampierana ha arrotondato il punteggio fino al definitivo 3-0. Osservando i risultati, nel girone 5 – che comprende due club che disputeranno il campionato nel girone A e altrettanti nel girone B – il Castenaso ha perso 2-1 sul campo dello Zola Predosa di mister Perinelli. L’Osteria Grande invece ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Corticella. Il girone 6 è quello della Spal, con la Comacchiese attualmente in vetta alla classifica per differenza reti grazie al poker rifilato al Sant’Agostino (4-2).

Nel girone 7 i riflettori erano puntati sul Mezzolara, che a Budrio ha superato di misura il Medicina Fossatone (1-0 il risultato). Decisamente più spettacolare la gara disputata sul campo del Sanpaimola, dove il Massa Lombarda ha fatto bottino pieno realizzando quattro reti (2-4 il punteggio). Un punto a testa per Russi e Cava Ronco (1-1) che sono divisi la posta in palio nel match del girone 8, dove spicca il colpaccio del Faenza in trasferta contro il Solarolo (1-3). Infine, il girone 9, dove oltre al 3-0 della Sampierana al Fratta Terme si registra il successo esterno del Pietracuta contro lo Young Santarcangelo (0-1). La Spal non avrà rivali oppure le varie Mezzolara, Castenaso e Pietracuta riusciranno a tenerle testa? Da domenica prossima finalmente la parola passerà al campo.

Stefano Manfredini