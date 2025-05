Spal salva in Primavera 2: pareggio 1-1 nel derby contro il Modena

La Spal chiude il campionato Primavera 2 col sorriso sulle labbra. L’1-1 maturato al centro sportivo Fabbri col Modena non interrompe la striscia di gare senza vittorie dei biancazzurri (ben 13), ma regala alla squadra di Pedriali la salvezza. Un traguardo estremamente importante, in un torneo al quale partecipano anche club di serie A come Parma, Como e Venezia.

Ma veniamo al derby di via Copparo, dove nel primo tempo la Spal parte con grande determinazione. Al 15’ Kane mette un cross dalla sinistra per Samaritani che in acrobazia anticipa difensore e portiere sbloccando il risultato per i padroni di casa. Poco dopo Barozzini sfiora il pari con un bolide dal limite dell’area che colpisce il palo alla destra di Zenti. Al 41’ occasione per il Modena: Sarris calcia a botta sicura, ma Zenti compie un vero miracolo, salvando il risultato. Ancora protagonista il portiere spallino al 53’, quando blocca a terra un insidioso tiro da fuori di Moratti.

Il Modena trova il pari al 58’ con lo stesso Moratti, che finalizza una discesa sulla fascia di Barozzini: cross preciso e tocco facile sotto porta per l’1-1. I gialloblù provano a completare la rimonta, ma la Spal reagisce con orgoglio. Al 65’ Nejmaoui entra in area e calcia forte, ma il portiere modenese respinge. Cinque minuti più tardi, sempre Nejmaoui spreca una grande occasione: dopo una corsa dalla propria metà campo, salta tre avversari ma davanti al portiere manda incredibilmente a lato. Finisce 1-1, e la prossima stagione la Spal giocherà ancora in Primavera 2.