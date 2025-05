Spal: Salvezza in Serie C davanti a 10.500 tifosi al Mazza

È passata quasi una settimana dalla gara col Milan Futuro che ha regalato alla Spal la salvezza in serie C, ma sono numerosi i tifosi biancazzurri che confessano di avere ancora i brividi. La doppietta di Molina ha fatto la differenza per mettere al tappeto la squadra di Oddo, però quello che davvero ha reso speciale la serata è stata l’atmosfera dello stadio Mazza. Antenucci e compagni hanno avuto la possibilità di giocarsi la sopravvivenza tra i professionisti davanti alla bellezza di 10.500 spettatori. Un dato che può tranquillamente definirsi di categoria superiore, se si considera che questa stagione le presenze medie negli stati di serie B non hanno superato quota 9.700, ballando tra i 23.300 della Sampdoria e i 3.800 della Carrarese. Ma torniamo alle statistiche di casa nostra. Naturalmente la partita dei playout col Milan Futuro ha fatto registrare il record stagionale nell’impianto di corso Piave, che in precedenza non era andato oltre quota 6.700 spettatori al debutto contro l’Ascoli.

Ma quanto tempo era che a Ferrara non si giocava una partita davanti a oltre 10mila spettatori? La scorsa stagione al massimo si era arrivati a 9.500 presenze nell’ultimo turno casalingo contro il Pineto. Un dato enorme, ma ‘gonfiato’ dal progetto Scuola Biancazzurra, che ha trascinato in gradinata circa mille bambini che hanno festeggiato la salvezza della squadra di Di Carlo dopo un campionato deludente.

Era stato comunque un torneo molto soddisfacente sotto il profilo delle presenze, basti pensare che col Perugia erano presenti quasi 8mila persone e col Pescara 8.500. E a fine campionato la Spal ha potuto contare mediamente su 6.500 spettatori, chiudendo in seconda posizione la speciale classifica alle spalle dell’inarrivabile Cesena (oltre 10mila). Per rispondere alla domanda formulata in precedenza, il tetto dei 10mila era stato sfondato nelle ultime giornate casalinghe della stagione 2023-24, quando la squadra in quel momento guidata da Oddo era ancora in lotta per la salvezza nel campionato di serie B: 10.700 presenze col Brescia e 11.200 col Perugia. Il primato stabilito in quel torneo al Mazza però riguarda la gara col Genoa: 12.200 spettatori. Ma in tutti questi casi bisogna anche considerare il contributo significativo delle tifoserie avversarie, a differenza di quando accaduto col Milan Futuro, che si è presentato con appena 38 sostenitori al seguito. È un patrimonio inestimabile di entusiasmo e passione quello che ha a disposizione il club di via Copparo, da non disperdere per nessun motivo al mondo.

Stefano Manfredini