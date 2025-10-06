Rivoluzione Spal, Sandro Federico è il nuovo direttore sportivo

Ferrara, 6 ottobre 2025 – Choc in casa Spal. Mirco Antenucci non è più il direttore sportivo. Il suo posto all’interno della società di via Copparo sarà occupato da Sandro Federico, che si è liberato dall’Union Clodiense ed è pronto a iniziare la nuova avventura.

L’esperienza dell’ex capitano dietro la scrivania biancazzurra è durata appena un paio di mesi: il tempo di effettuare in fretta e furia la sessione estiva di mercato e assistere all’avvio di campionato zoppicante della squadra di Di Benedetto, che perde il proprio punto di riferimento dopo la prima vittoria davvero convincente. Il rapporto tra Ante7 e la proprietà argentina non è mai sembrato idilliaco, ma nessuno immaginava che le loro strade si separassero all’inizio di ottobre, all’alba della prima stagione dell’Ars et Labor.

La bomba è stata sganciata dal club di via Copparo sotto forma di comunicato intorno all’ora di pranzo: “Ferrara Calcio Ars et Labor e il dottor Mirco Antenucci comunicano di aver deciso, di comune accordo e dopo un confronto sereno e costruttivo, di interrompere il rapporto di collaborazione. La società rivolge al dottor Antenucci i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale”. Una risoluzione consensuale del contratto che legava il Lupo di Roccavivara alla Spal fino a fine stagione. La notizia, per quanto clamorosa, non è da considerarsi un fulmine a ciel sereno. Ma la naturale conclusione di una storia d’amore mai cominciata.

La Spal non è rimasta senza direttore sportivo nemmeno un giorno, tanto che subito dopo l’annuncio della separazione con Mirco Antenucci è arrivato quello dell’accordo con Sandro Federico che sarà presentato domani alle 14 al centro sportivo Fabbri assieme al direttore generale Bruno Pradines. In precedenza, Federico si era dimesso dall’incarico di direttore sportivo dell’Union Clodiense, con la società granata che milita nel campionato di serie D che ha preso atto della decisione ringraziandolo per la collaborazione prestata durante il periodo di attività.

Aveva cominciato l’avventura nel club di Chioggia al termine della scorsa stagione, dopo la retrocessione dell’Union Clodiense dalla Lega Pro. Federico era stato presentato a fine maggio, quando ancora in casa Spal tutti pensavano di continuare a giocare tra i professionisti. A Ferrara poi è successo quello che tutti sappiamo, e in seguito all’insediamento della proprietà argentina il nome di Sandro Federico è subito cominciato a circolare con insistenza. Anzi, per qualche giorno il suo arrivo in casa Ars et Labor si dava quasi per scontato. Nei panni di direttore generale, col compito di affiancare Mirco Antenucci nella campagna acquisti.