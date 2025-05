SPAL sconfitta 0-3 dalla Triestina in amichevole: doppietta di Udoh e gol di Cortinovis

SPAL 0 Triestina 3

SPAL (3-5-2): Galeotti (1’ st Meneghetti); Arena (1’ st Calapai), Nador (24’ st Bruscagin), Bassoli (24’ st Iglio); Zammarini (1’ st Bidaoui), Paghera (1’ st Haoudi), El Kaddouri (1’ st Radrezza), Awua (1’ st Nina), D’Orazio (1’ st Ntenda); Karlsson (1’ st Rao), Antenucci (1’ st Molina). A disposizione: Fiordaliso, Mignanelli, Parigini, Spini. All. Baldini

TRIESTINA (4-3-1-2): Roos (1’ st Mastrantonio); Jonsson (11’ st Bijleveld), Bianconi (40’ st Palma), Silvestri (1’ st Frare), Tonetto (40’ st Guillen Gamboa); Braima (40’ st Bortolussi), Correia (1’ st Cortinovis), Ionita (11’ st Fiordilino), Voca (40’ st Baricchio); Vertainen (30’ st Kosijer), Udoh (11’ st Strizzolo). A disposizione: Malusà. All. Tesser

Arbitro: Tagliati di Ferrara

Marcatori: 9’ pt e 33’ pt Udoh, 42’ st Cortinovis

Se il test con la Triestina doveva rappresentare la prova generale della doppia sfida playout contro il Milan Futuro, mister Baldini deve preoccuparsi seriamente. Per fortuna si trattava ‘soltanto’ di un’amichevole, e come tale deve essere considerata. Senza dimenticare che la gara era a porte chiuse per tutti, giornalisti compresi, quindi le indicazioni arrivano direttamente dalle società. In ogni caso, allo stadio Mazza domina la squadra di Tesser, a segno due volte nel primo tempo con Udoh e una nel finale con Cortinovis. Uno 0-3 pesante, che descrive un evidente passo indietro rispetto alle gare di campionato dei biancazzurri.

Osservando il tabellino comunque, si può facilmente immaginare che l’allenatore di Massa abbia badato innanzitutto a gestire le energie dei propri giocatori, lasciando a riposo quelli acciaccati o affaticati e concedendo non più di un tempo praticamente a tutti gli effettivi. Non sono nemmeno scesi in campo i vari Fiordaliso, Mignanelli, Parigini e Spini, che prevedibilmente partiranno titolari contro il Milan Futuro. Per il resto, lo staff tecnico ha mischiato le carte schierando inizialmente un 3-5-2 con Galeotti tra i pali, Arena, Nador e Bassoli in difesa, Zammarini, Paghera, El Kaddouri, Awua e D’Orazio a centrocampo, Karlsson e Antenucci in attacco.

Triestina in vantaggio al 9’: la squadra di Tesser recupera palla a metà campo e riparte in velocità, con Udoh che supera Galeotti con un destro preciso sul secondo palo. Poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio degli alabardati: ancora Udoh protagonista, stavolta con un controllo a seguire e una conclusione letale sul secondo palo. Il tris arriva al termine del match con un tiro di Cortinovis, che rientra sul destro e lascia partire un tiro a giro imparabile che si infila sotto l’incrocio. Biancazzurri pericolosi soltanto nella ripresa con Molina, ma i ragazzi di Baldini restano a bocca asciutta.