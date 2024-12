Spal sconfitta dalla Vis Pesaro: decima caduta in campionato per la squadra di Dossena

FERRARANo, il tracollo di Pontedera non è stato un episodio. La prestazione fornita con la Vis Pesaro non è sconcertante come quella coi granata, ma la squadra di Dossena perde ancora. Rimediando la decima sconfitta in 18 gare di campionato, con l’ennesima rete decisiva subita sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Mister Dossena conferma in blocco la formazione che ha fatto scena muta sul campo del Pontedera, lasciando come previsto inizialmente in panchina il rientrante Arena. A centrocampo quarta di fila da titolare per Radrezza, tornato prima scelta in cabina di regia. Le scorie dell’umiliazione rimediata allo stadio Mannucci non spariscono certo in una manciata di giorni, con la curva Ovest che si fa portavoce della rabbia e della frustrazione del popolo biancazzurro esponendo una serie di striscioni che prendono di mira la squadra di Dossena, la società di via Copparo e soprattutto il presidente Tacopina, nuovamente invitato a vendere e andarsene.

Primo tempo avaro di emozioni, con Rao che perde l’attimo propizio per battere a rete a pochi metri dalla porta facendo sfumare una buona occasione, mentre sull’altro fronte la chance più ghiotta capita sui piedi di Molina che sugli sviluppi di una ripartenza si ritrova tutto solo davanti Galeotti. Sul più bello però l’attaccante della Vis Pesaro si fa anticipare da Polito, la cui chiusura vale come un gol.

Il primo tiro della Spal arriva dopo la mezz’ora, con Mignanelli che dalla distanza costringe Vukotic a rifugiarsi in corner. Mignanelli ci riprova nuovamente in avvio di ripresa, ma come in precedenza il portiere devia in angolo. Dalla bandierina, la palla finisce sulla testa di Polito che però incorna centralmente, vanificando una grande opportunità per sbloccare il risultato.

Clamorosa è invece la palla-gol fallita subito dopo da Di Paola, che calcia a lato un rigore in movimento dopo una grande azione della Vis Pesaro. È la prova generale della rete del vantaggio, che arriva come al solito sugli sviluppi di un corner: il primo ad arrivare sulla palla è Okoro che colpisce il palo, poi sulla respinta il più lesto di tutti è Paganini che insacca spezzando l’equilibrio.

La reazione della Spal è impalpabile, con una conclusione di Antenucci che non impensierisce Vukotic. Finisce 0-1, coi biancazzurri che restano quintultimi in coabitazione con la Lucchese, che domani sera però può mettere la freccia. Il peggior modo possibile per congedarsi dai tifosi spallini, che torneranno sui gradoni dello stadio Mazza il 5 gennaio 2025, con la speranza che prima di Natale l’inversione di tendenza possa arrivare lontano da Ferrara e soprattutto che il nuovo anno porti in dote una Spal molto diversa da quella che abbiamo visto nelle ultime stagioni.

