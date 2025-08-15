Spal, sei reti e tanta gente. Alcuni lampi interessanti nella prima uscita. Davanti spunta Chinellato

SPAL 6 Masi Torello 0

SPAL ARS ET LABOR (primo tempo): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Casella, Mazzali; Di Bartolo, Ricci (25’ L. Mazza), Malivojevic; Gaetani, Carbonaro, Senigagliesi. All. Di Benedetto.

SPAL ARS ET LABOR (secondo tempo): Giacomel (15’ Luciani); Mambelli, Dall’Ara, Stoskovic, Mazzali (16’ Occhi); Prezzabile, L. Mazza, Cozzari; Anzolin, Chinellato, Senigagliesi (10’ Barazzetta).

MASI TORELLO: Straforini, Nonfock, Sarto, Di Domenico, Baldan, Barbieri, Giberti (50’ Jawnem), Memdi, Baglietti, Maione (55’ Quarella), Maistrello. All. Ferrari.

Arbitro: Musiu di Ferrara

Marcatori: 6’ s.t. Leonardo Mazza

SPAL (terzo tempo): Luciani; Mora, Lieoonjeks, Chozarreta M., Cicero; Cozzari (18’ Anzolin), Di Bartolo, Alcalde, Chozarreta J, Gabriele Mazza, Barazzetta.

MASI TORELLO: Straforini (17’ Gherardi), Batiana, Sarto, Baldon, Barbieri (17’ Ferrari), Memdi (23’ Di Domenico), Baglietti (6’ Ileba), Quarella, Maistrello (12’ Giberti), Roveri.

Marcatori: 3’ e 22’ G. Mazza, 8’ Cozzari, 10’ Alcalde, 24’ Stoskovic.

Nel primo test "fuori famiglia" - tre tempi di mezz’ora contro il Masi Torello che milita nel campionato di Promozione -, la Spal targata Ars et Labor non delude, e trova difficoltà solo nel segnare. Ma fatta la tara a un avversario di categoria inferiore che ha iniziato la preparazione dopo i biancazzurri, la squadra di Di Benedetto è piaciuta per sviluppo di manovra, è stata intensa e ha confermato di possedere fisicità e atletismo. Anche sul piano tecnico sembra di essere un poco più in su dell’Eccellenza, tant’è che il primo tempo si è risolto in un continuo assedio alla porta di Straforini, mvp di giornata. La Spal ha collezionato occasioni in serie per Iglio, Gaetani e soprattutto Carbonaro, e interventi del portiere avversario a parte, è mancata di lucidità e brillantezza dentro l’area. Sull’altro fronte Giacomel è rimasto spettatore inoperoso, con il navigato ex Chievo Dall’Ara direttore d’orchestra dell’ultima linea, spesso chiamato a impostare da dietro l’azione. Il 4-3-3 di Di Benedetto è stato ben eseguito, col tecnico in piedi davanti alla panchina tutto il tempo a invocare soprattutto la riaggressione alta per una immediata riconquista di palla. La Spal giocava in blu senza numeri e riconoscere i giocatori non è stato facile, per i 3-400 spettatori che hanno affollato il Centro Fabbri.

La partita si è decisa all’inizio del secondo tempo con una cannonata di Leonardo Mazza, tarchiato regista di Bentivoglio proveniente dal Prato, che al quarto d’ora aveva sostituito Ricci, toccato duro. A Spal quasi interamente cambiata, la ripresa non ha offerto lo stesso numero di occasioni, ma ha fatto registrare un palo e una parata di Straforini sull’ottimo Chinellato, centravanti di peso con un passato da 200 gare in serie C nelle file, tra le altre, di Reggiana, Padova, Como e Alessandria. Lo scorso anno ha giocato in D nel Montecchio Maggiore. Di Benedetto lo sta valutando insieme a Cesario, ex Giulianova, alle prese però con un problema al ginocchio. Uno dei due sarà verosimilmente il numero 9, mentre nel terzo tempo del test di ieri mattina ha fatto doppietta un altro centravanti, il 2004 siciliano Gabriele Mazza che il tecnico stima molto, e che a sua volta dovrebbe essere tesserato. Ci sono diversi altri giocatori che si stanno allenando con Di Benedetto su cui andrà presa una decisione: ad esempio il difensore serbo del 2003 Nenad Stoskovic in gol nella ripresa, che arriva dal Casolara, Promozione abruzzese; poi un gruppetto di argentini tra cui i fratelli Chozarreta - difensore centrale Carlos e terzino/mediano Juan - e il lettone Walter Lieonjnieks, altro centrale difensivo. Il terzo tempo di ieri li ha visti tutti in campo, in mezz’ora in cui la Spal ha avuto vita troppo facile contro i rincalzi del Masi, imponendosi per 5-0 con la doppietta del Mazza attaccante, Gabriele, e i gol dello spagnolo ex Albacete Alcalde, di Stoskovic e di Cozzari.

Mauro Malaguti