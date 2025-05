Spal: Settimane decisive per il futuro con la doppia sfida playout

Inizia oggi la prima di due settimane decisive per il presente e soprattutto il futuro della Spal. La marcia di avvicinamento alla doppia sfida playout è cominciata con lo scivolone nell’amichevole con la Triestina, un ko indolore che ha lanciato comunque segnali che non vanno ignorati. Appena abbassano il livello di concentrazione, i biancazzurri tornano a rimediare figuracce su tutta la linea. Con un attacco incapace di colpire e una difesa che fa acqua da tutte le parti. Mister Baldini comunque ha utilizzato il test con gli alabardati anche e soprattutto per vedere all’opera tutti i giocatori a propria disposizione. E avere un quadro generale in vista degli spareggi-salvezza. Le indicazioni fornite dalla squadra purtroppo non sono positive, però il tecnico di Massa è convinto che sabato prossimo a Solbiate Arno la sua Spal riuscirà a dargli le risposte che si aspetta in un doppio confronto che vale una stagione.

Lo 0-3 incassato dalla squadra di Tesser è pesante e rischia di minare la fiducia generata nel finale di stagione, però per mister Baldini non ci sono solo brutte notizie. Per la prima volta da quando è arrivato sulla panchina biancazzurra, e più in generale nell’intera stagione della Spal, di fatto non ci sono giocatori indisponibili.

L’allenatore toscano ha lasciato a riposo Fiordaliso, Mignanelli, Parigini e Spini, ma a quanto pare si tratta di una scelta di natura precauzionale in ottica playout. Per il resto, lo staff tecnico ha mandato in campo 22 atleti, lasciandoli sul terreno di gioco mediamente 45 minuti. Una decisione presa a tavolino, con l’intenzione di correre il minor rischio possibile in termini di infortuni. Di fatto, al momento risulta out soltanto il lungodegente Sottini, che ha comunque chiuso la propria sfortunata stagione con largo anticipo. Per il resto, la Spal recupera ormai a pieno regime pedine piuttosto importanti come Bassoli e Karlsson. Il dubbio principale è rappresentato da Mignanelli, che ha saltato per infortunio le ultime tre gare di campionato mettendo nel mirino i playout. Il laterale mancino ha recuperato, ma evidentemente non è ancora al meglio della condizione. Inutile dire che il rientro di Mignanelli in una doppia sfida di questa importanza sarebbe fondamentale, però nelle ultime giornate mister Baldini ha ottenuto risposte incoraggianti da Ntenda che nell’amichevole col Milan Futuro ha alternato sulla fascia sinistra con D’Orazio, un altro giocatore che in caso di necessità può adattarsi – con caratteristiche diverse – in questa posizione. Il conto alla rovescia è cominciato.

Stefano Manfredini