Spal: sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica

È una marcia di avvicinamento all’ultima giornata di campionato molto particolare quella della squadra di Baldini (nella foto), che sotto sotto pensa già ai playout contro il Milan Futuro ma è chiamata a battere il Gubbio per provare in extremis a superare i rossoneri in classifica. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il Gubbio. Nulla però si può dare per scontato, e anche per riprendere confidenza con una vittoria che i biancazzurri hanno ottenuto appena due volte nelle ultime 21 giornate, sarebbe opportuno non fallire l’appuntamento coi tre punti.

Per dirigere l’incontro del Mazza in programma domani alle 16,30 è stato designato Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova, Manuel Marchese di Pavia e dal quarto ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo. C’è un precedente positivo per la Spal con l’arbitro Mucera che questa stagione ha diretto i biancazzurri allo stadio Mazza contro la Torres, quando la squadra in quel momento guidata da mister Dossena ha superato i sardi di misura con rete di Buchel.

Intanto, prosegue la prevendita dei biglietti per la partita col Gubbio. I botteghini del Mazza saranno aperti domani dalle 12 alle 17,15 in corso Piave e dalle 14 alle 16,30 in via Cassoli.