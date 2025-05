Spal, sfondata quota 7.500 biglietti. Si preannuncia un’affluenza record

Ferrara si stringe attorno alla Spal e scende in campo per allontanare lo spettro dei dilettanti. Le varie anime del popolo biancazzurro, ognuno con la propria sensibilità, si stanno mobilitando come non accadeva da tanto tempo per lanciare un segnale forte e chiaro: la nostra città non può permettersi di perdere il calcio professionistico. Nei primi tre giorni di prevendita, il numero di biglietti acquistati dai tifosi – ricordiamo che domani sera non saranno validi gli abbonamenti – lascia a bocca aperta: 7.532 tagliandi staccati (23 ospiti).

Quasi commovente il dato che fa riferimento alla curva Ovest, che ieri alle 19 risultava quasi sold out.

Nello specifico, 4.032 posti occupati su un totale di 4.250, quindi almeno questo settore prevedibilmente andrà esaurito nel giro di poche ore. In gradinata e tribuna c’è maggiore disponibilità di biglietti, ma è davvero bello che in un momento difficile come questo – con la squadra a un passo dal baratro – la gente risponda presente in questo modo.

Ricordiamo che i tagliandi possono essere acquistati presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna e online, oppure presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura e allo Spal Store di via Mazzini. Queste le tariffe per acquistare il biglietto in prevendita (commissioni escluse): curva Ovest (intero 8 euro, ridotto 6 euro); gradinata laterale (intero 10 euro, ridotto 8 euro); gradinata centrale (intero 10 euro, ridotto 8 euro), gradinata Gold (intero 16 euro, ridotto 12 euro), tribuna Bianca (intero 12 euro, ridotto 10 euro); tribuna Azzurra (intero 16 euro, ridotto 12 euro); tribuna Blu (intero 20 euro, ridotto 16 euro). Il giorno della partita invece i battenti dei botteghini dello stadio osserveranno in seguenti orari: corso Piave dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 20,45; via Cassoli dalle 17 alle 20.

Il record di presenze stagionali registrato lo scorso agosto contro l’Ascoli (6.720) è già stato ampiamente superato, ma ci sono ancora due giorni per assicurarsi un posto sugli spalti del Mazza nella partita che vale la sopravvivenza nel calcio che conta. Come dicevamo, con tutta probabilità la curva Ovest sarà sold out già oggi, garantendo un colpo d’occhio da fare invidia anche in categoria superiore.

Dopo aver preso la decisione di non entrare allo stadio di Solbiate Arno in segno di protesta contro le seconde squadre, gli ultras spallini stanno tappezzando la città di striscioni chiamando a raccolta i supporters. A questo proposito, l’invito che proviene dal cuore pulsante della Ovest è di indossare una sciarpa e una maglia biancazzurra per colorare la curva coi gloriosi colori della Spal.

La sfida del tifo è già vinta a mani basse, ma su questo c’erano pochi dubbi anche in partenza. Quello che non era scontato era una dimostrazione di affetto del genere dopo anni di delusioni senza soluzione di continuità. Ferrara è pronta a trascinare la Spal alla salvezza e lo sta dimostrando all’ennesima potenza, ora la palla passa alla squadra di Baldini.

Stefano Manfredini