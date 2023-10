Spal, sfuma il colpaccio ma è un punto che vale

La Spal esce indenne dalla tana della capolista Torres, tornando dalla Sardegna con un punto e addirittura qualche rimpianto. Già, perché i biancazzurri passano subito in vantaggio con Collodel, poi hanno la possibilità di giocare in superiorità numerica per l’espulsione di Scotto. Prima dell’intervallo però anche la Spal resta in 10 a causa del cartellino rosso sventolato a Rao, e nella ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Diakite. Mister Colucci propone un 3-5-2, stavolta più riconoscibile rispetto a quello di giovedì scorso col Sestri Levante. La coperta biancazzurra è corta un po’ in tutti i reparti, ma i problemi principali sono in difesa, dove vengono schierati Bruscagin, Valentini e Tripaldelli. La sorpresa principale è sulla fascia destra, dove Rao viene chiamato a ricoprire un ruolo per lui inedito che non gli impedisce di avere un ottimo approccio al match. Il 17enne trentino viene subito lanciato in profondità, dove serve al centro dell’area un assist al bacio per Collodel che batte Zaccagno sbloccando il risultato.

E pochi minuti dopo Rao va vicino al raddoppio con uno splendido destro al volo dal limite dell’area che finisce fuori di poco. Al 14’ la partita si incanala ulteriormente sui binari biancazzurri, in seguito ad una testata di Scotto a Valentini. Un gesto sconsiderato compiuto a gioco fermo che induce l’arbitro Gigliotti ad estrarre il cartellino rosso lasciando la Torres in inferiorità numerica. La Spal sembra gestire la situazione senza troppi problemi, peccato che al 40’ Rao interrompa una ripartenza della Torres rimediando ingenuamente il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti. Parità numerica ristabilita a Sassari, dove subito prima dell’intervallo però la squadra di Colucci va ad un passo dal raddoppio, con Rabbi che si libera di due giocatori ma sul più bello viene ipnotizzato dal portiere avversario, che respinge in maniera disperata. La Torres esce dagli spogliatoi con addirittura quattro giocatori diversi rispetto al primo tempo, alzando decisamente il baricentro. E dopo 10 minuti i rossoblù pareggiano: sugli sviluppi di un corner, Diakite svetta su Valentini gonfiando la rete alle spalle di Alfonso.

La prima sostituzione della Spal è forzata, perché Rabbi accusa un problema muscolare costringendo Colucci ad inserire Puletto, oltre a Parravicini per Bertini. Ci si aspetta una Torres arrembante, invece la Spal rischia soltanto in un paio di circostanze, quando Alfonso neutralizza in due tempi una conclusione improvvisa di Fischnaller e su un tiro-cross di Lora che termina fuori di poco. Considerando le assenze e il valore dell’avversario, quello strappato a Sassari è un pareggio prezioso, il secondo risultato utile di fila che regala un pizzico di autostima e fiducia per il prosieguo della stagione.

Stefano Manfredini