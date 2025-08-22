Spal sotto la Curva: "Pronti a dare tutto"

La nuova Spal chiama, il popolo biancazzurro risponde presente. Non il pubblico delle grandi occasioni, ma comunque una curva Ovest bella pimpante e vogliosa di voltare pagina dopo tante delusioni targate Joe Tacopina. La vecchia proprietà non viene nemmeno nominata dalla tifoseria biancazzurra, determinata a lasciarsi alle spalle un’estate da incubo ripartendo di slancio con l’Ars et Labor. La passerella della squadra di Di Benedetto viene scandita da Alessandro Sovrani, interrotto soltanto dai cori degli ultras, che fanno immediatamente capire a Iglio che compagni cosa li aspetterà nel corso della stagione.

Dopo la presentazione dei giocatori, prende la parola Mirco Antenucci, naturalmente il più acclamato in assoluto della nuova compagine: "L’ultima volta che ci siamo visti su questo campo era il 17 maggio, la sera della salvezza conquistata contro il Milan Futuro – ricorda il nuovo direttore sportivo –. Era un’altra storia, un altro contesto, ma la gente come noi non bada alla categoria e la vostra presenza lo testimonia. Ripartiamo con un’altra società e un’altra proprietà: ci saranno senso di appartenenza e spirito di sacrificio, e insieme ci toglieremo delle soddisfazioni".

Si presenta in punta di piedi Stefano Di Benedetto, ma poi il tecnico siciliano prende coraggio e si prende l’applauso della curva Ovest: "È un grande onore essere qui, per me e per la squadra – assicura l’allenatore –. Daremo tutto quello che abbiamo per riportare la Spal dove merita. E ricordate: per noi è davvero importante avervi sempre vicini a noi. Da soli non siamo nessuno, ma insieme possiamo fare grandi cose".

Alla fine la scena se la prendono gli ultras, che chiamano a rapporto la squadra chiedendo una netta inversione di tendenza rispetto al recente passato: "Indossate una maglia che non sapete cosa significa – afferma il portavoce della Ovest –, quindi dovrete sputare sangue. Abbiamo passato degli anni troppo brutti per essere veri: vi seguiremo su ogni campo, non vi lasceremo soli. Ma dovrete riportare la Spal dove merita".

Infine, due pillole di mercato. In attesa di ingaggiare un centravanti di spessore, l’Ars et Labor ha perfezionato altri due acquisti: il difensore centrale serbo classe 2002 Nenad Stoskovic e l’attaccante esterno classe 2008 Mattia Lanza. Tornando alla nuova Spal, la presentazione sotto la curva Ovest è il miglior antipasto possibile per una squadra che a partire da domenica prossima sarà chiamata a macinare vittorie senza soluzione di continuità.

Stefano Manfredini