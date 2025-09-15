Spal, stavolta è tutto facile. Gara chiusa in 23 minuti

La Spal sbriga la pratica Massa Lombarda in 23 minuti, centra la seconda vittoria di fila e sale al quarto posto in classifica dietro alla capolista Cava Ronco e alle inseguitrici Castenaso e Mezzolara. Arrivano solo buone notizie per i biancazzurri, con Senigagliesi e Iglio che regalano all’Ars et Labor la prima gioia in campionato allo stadio Mazza. Se a Santarcangelo di Romagna aveva fatto la differenza una stoccata di Malivojevic su assist di Senigagliesi, col Massa Lombarda le parti si invertono. Dopo appena tre minuti infatti Malivojevic imbuca per Senigagliesi, che trafigge Stanzani portando in vantaggio i biancazzurri. La Spal controlla la gara senza correre rischi, poi a metà primo tempo affonda di nuovo il colpo. Stavolta il merito è in gran parte di Iglio, la cui accelerazione sulla fascia destra crea scompiglio nella difesa romagnola. Il cross del capitano non viene sfruttato dalle punte, ma la palla viene recuperata da Barazzetta che rimette al centro proprio per Iglio, che in diagonale trova l’angolino per il 2-0.

Il raddoppio induce la Spal ad abbassare ritmo e baricentro, e il Massa Lombarda comincia a farsi vedere dalle parti di Giacomel. Proprio il portiere dei biancazzurri diventa protagonista assoluto prima dell’intervallo, negando due volte nel giro di una manciata di minuti al Massa Lombarda il gol che riaprirebbe la partita. Prima Giacomel sbarra la strada a Savelli, poi vola all’incrocio dei pali deviando in corner una deliziosa punizione di Gadda. La doppia occasione della squadra di Bamonte scuote la Spal, che dopo l’intervallo non concede praticamente più nulla ai romagnoli. I padroni di casa attaccano alla ricerca del tris, senza però prestare il fianco alle ripartenze del Massa Lombarda. Una conclusione di Barazzetta costringe Stanzani a rifugiarsi in corner, poi Senigagliesi si mette in proprio, ma sul più bello spara alle stelle, infine un pregevole pallonetto di Carbonaro esalta i riflessi del portiere. Nel finale il Massa Lombarda prova timidamente a creare qualche grattacapo alla difesa biancazzurra, ma non succede praticamente più nulla di significativo. E dopo sette minuti di recupero l’arbitro Ghirardi fischia tre volte, facendo partire la festa della squadra di Di Benedetto sotto la curva Ovest.

Nota a margine, sugli spalti c’erano 4.200 spettatori. Tantissimi, ma 1.600 meno rispetto al debutto col Fratta Terme: a Iglio e compagni il compito di riportarli allo stadio Mazza prima possibile.

Stefano Manfredini