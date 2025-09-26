"Spal, tanti giocatori di D non bastano per vincere"

A 34 anni, Alessandro Marongiu (nella foto in biancazzurro con Davide Marchini) ha deciso di prendersi una pausa dal calcio giocato. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla promozione in Eccellenza della Comacchiese, l’attaccante ha messo da parte le scarpette ma non le ha ancora appese al chiodo. Anzi, non ci sarebbe da stupirsi se tra qualche mese scegliesse di tornare protagonista sul campo. Naturalmente ancora con la maglia rossoblù agli ordini di mister Candeloro, col quale lavora nei panni di collaboratore tecnico. "Avevo deciso di fermarmi al termine della scorsa stagione – confessa Marongiu –, e mi sto impegnando in questa nuova veste. Ancora non mi sento allenatore, però è un’esperienza che mi sta piacendo molto e mi sento coinvolto".

La squadra di Candeloro non ha ancora trovato la via del gol. Non le stanno chiedendo di ripensarci?

"I rapporti con la società sono ottimi e i tentativi di convincermi a tornare sui miei passi sono all’ordine del giorno. Il desiderio di tornare a giocare ci sarebbe, ma mi sono preso del tempo da dedicare al lavoro e alla famiglia. Le richieste della Comacchiese mi lusingano: adesso non potrei proprio, ma non escludo di ripensarci tra qualche mese".

Oltre al calcio, di cosa si occupa?

"Lavoro con mio papà, abbiamo una ditta di impiantistica: settore elettrico, idraulico, condizionamento e caldaie. Siamo impegnati mentalmente e fisicamente dalla mattina alla sera e a volte a fine giornata non vedo l’ora di andare a letto. Inoltre, tre mesi fa è nata Margherita e voglio dedicarle più tempo possibile".

Per lei quella con la Spal è una partita speciale per mille motivi, giusto?

"Proprio così, sono nato e cresciuto in biancazzurro e mio figlio Riccardo gioca nell’Under 13 della Spal, quindi abbiamo un derby in famiglia".

Quali ricordi la legano al club di via Copparo?

"Tanti si ricordano di me nel campionato di serie D: sono arrivato in doppia cifra, ma non lo ricordo positivamente per il contesto societario nel quale ci siamo ritrovati. Rimane l’amaro in bocca, perché avremmo potuto fare di più ma non ne abbiamo avuto la possibilità. Piuttosto, ricordo con molto più piacere gli anni del settore giovanile e quelli in serie C, dove ho avuto la chance di giocare e segnare con la squadra della mia città".

Alla Comacchiese cosa succede?

"Abbiamo centrato una super-promozione attraverso il gioco. Ora ci ritroviamo in un campionato diverso, più impegnativo a livello fisico e tattico e forse non siamo ancora riusciti a compiere lo step necessario. L’obiettivo è la salvezza, da centrare".

Cosa pensa della Spal?

"In Coppa Italia ha schierato le seconde linee, rispetto a noi si è vista una certa differenza a livello fisico. So che sta faticando a concretizzare: le manca qualcosa per disputare quel campionato che tutti si aspettavano. Il mercato che ha fatto è stato stellare per questa categoria, ma sono convinto che non basti prendere giocatori di serie D per vincere il campionato".

Ritiene che la squadra di Di Benedetto non abbia le caratteristiche giuste per la categoria?

"Magari col tempo riusciranno ad emergere, da ferrarese lo spero con tutto il cuore, però l’Eccellenza è un campionato meno tecnico e organizzato rispetto alla serie D. In questa categoria ci sono squadre che fanno dai tre ai quattro allenamenti e lo spirito battagliero e un po’ di sana ignoranza a volte prevalgono sulla qualità".

Stefano Manfredini