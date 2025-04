La Spal spaventa la Torres, ma a Sassari finisce a reti inviolate

Ferrara, 6 aprile 2025 – Torres e Spal si annullano nel lunch match di Sassari, dove è la squadra di Baldini a mangiarsi le mani per una serie di occasioni sciupate da Rao e Molina che avrebbero potuto regalare tre punti d'oro ai biancazzurri.

La Spal invece deve accontentarsi di un pareggio che serve soltanto ad agganciare il Milan Futuro al quartultimo posto (ma i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti), a -3 dalla Lucchese, +4 sul Sestri Levante e +5 sul fanalino Legnago Salus. Se non altro, i biancazzurri giocano una partita di carattere, restando sul pezzo dal primo all'ultimo minuto contro la terza forza del campionato.

Un segnale incoraggiante in vista del rush finale, anche se certe opportunità sarebbe meglio non lasciarsele scappare. Allo stadio Sanna mister Baldini decide di giocarsela col 3-4-3, con Spini, Molina e Parigini a comporre il tridente e Nador in linea mediana in coppia con Awua.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la gara diventa più vivace. Soprattutto per merito della Spal che sfiora il gol con Rao al termine di un'azione controversa nella quale si infortuna Fabriani, poi lo stesso Rao si fa ipnotizzare da Zaccagno nel tentativo di dribblarlo. Infine, prima Molina e poi Rao falliscono una doppia occasione clamorosa dopo un errore di Casini in disimpegno. E il risultato resta inchiodato sullo 0-0. s.m.

Il tabellino

TORRES-SPAL 0-0

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno 6; Dametto 6, Antonelli 7, Fabriani 6 (25' st Zambataro 6); Zecca 5.5, Mastinu 6 (18' st Casini 5.5), Brentan 5.5 (31' st Masala 6), Liviero 5 (18' st Guiebre 5.5); Scotto 5 (18' st Zamparo 5.5), Varela 5; Fischnaller 6. In panchina: Petriccione, Petricciuolo,Frau, Diakite, Nanni. Allenatore: Greco 6.

SPAL (3-4-3): Galeotti 6; Bruscagin 6.5, Arena 6.5, Fiordaliso 6; Mignanelli 6, Awua 6.5, Nador 6, Calapai 6 (30' st Zammarini 6); Spini 6 (14' st Rao 6.5), Molina 5 (43' st Antenucci sv), Parigini 6 (43' st D'Orazio sv). In panchina: Meneghetti, Zenti, El Kaddouri, Haoudi, Iglio, Ntenda, Bassoli, Nina. Allenatore: Baldini 6.5.

ARBITRO: Aldi di Lanciano 6.

NOTE: spettatori 3000 circa. Ammoniti: Parigini, Dametto, Awua, Zaccagno, Molina, Fiordaliso, Mastinu, Baldini (allenatore Spal). Angoli: 8-3. Recupero: 1', 6'.