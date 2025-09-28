Spal, tre punti e poco più. Decide il rigore di Gaetani

FERRARAAlla Spal basta un penalty trasformato da Gaetani per superare la Comacchiese e balzare momentaneamente a -1 dal terzetto che comanda la classifica. Tre punti brutti, sporchi e cattivi, conquistati attraverso una prestazione tutt’altro che esaltante. Ma al termine di una settimana a dir poco delicata, la vittoria è da considerarsi ossigeno puro per il prosieguo della stagione. Mister Di Benedetto cambia mezza squadra rispetto alla gara di Budrio (cinque titolari su 11) e soprattutto assetto tattico. Per la prima volta dall’inizio della stagione infatti il tecnico siciliano rinuncia al tradizionale 4-3-3 virando a sorpresa sul 3-5-2 con Gaetani-Cozzari inedito tandem d’attacco.

Avvio di gara soporifero, con la Spal che fatica a trovare varchi nella difesa della squadra di Candeloro. Al 18’ però la partita si incanala sui binari biancazzurri: Centonze interviene in maniera maldestra su Senigagliesi, inducendo l’arbitro Guacchione ad assegnare il calcio di rigore (tra le proteste della Comacchiese). Sul dischetto si presenta Gaetani, che conclude angolato vanificando il tentativo di Campi, che si distende ma non può arrivare sulla palla. Galvanizzata dal vantaggio, la Spal spinge sull’acceleratore per qualche minuto, con Cozzari che sugli sviluppi di un corner si coordina bene ma la sua conclusione in acrobazia finisce tra le braccia del portiere.

La pressione biancazzurra però dura appena una manciata di minuti, tanto che alla mezz’ora la Comacchiese sciupa una chance enorme per pareggiare i conti. Taroni si ritrova infatti a tu per tu con Luciani, che si supera respingendo il tiro a colpo sicuro. Prima dell’intervallo i rossoblù protestano anche per un episodio dubbio nell’area spallina, ma il direttore di di gara lascia correre.

Nelle prime battute della ripresa la Comacchiese produce il massimo sforzo per rimettere il match in equilibrio, ma la supremazia territoriale dei lagunari non si traduce in occasioni. Spal inizialmente in affanno, ma la difesa non sbanda e Senigagliesi – sempre il migliore – di tanto in tanto esalta il pubblico del Mazza mettendosi in proprio, senza però riuscire a chiudere i conti (il suo destro a giro finisce ad un soffio dall’incrocio dei pali dando l’illusione del gol).

La Comacchiese invece si mangia le mani per un’altra ghiotta occasione, stavolta sprecata da Felloni, che spara alle stelle in mischia su sviluppi di un corner. Un brivido corre lungo la schiena dei quasi 5mila dello stadio di corso Piave di fede spallina, che possono tirare un sospiro di sollievo. Per la squadra di Candeloro invece un ko a testa alta che non serve però a nulla in chiave salvezza.

Stefano Manfredini