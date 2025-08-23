Spal, un pacchetto di titolari per partire forte. Scelte già prese per la Coppa con il Mesola

Mister Di Benedetto ha a disposizione una fuoriserie, che deve però assemblare e portare a pieno regime a tempo di record. Gli occhi di tutti gli addetti ai lavori della categoria sono puntati sulla nuova Spal, che domani in Coppa Italia contro il Mesola sarà chiamata a lanciare un segnale preciso in vista del debutto nel campionato di Eccellenza fissato per la domenica successiva, sempre allo stadio Mazza. Il tecnico siciliano lavora con la squadra da una manciata di settimane e può contare su tante alternative, ma di fatto ha già le idee piuttosto chiare sulla formazione da schierare nelle prime uscite ufficiali. Di Benedetto si è affrettato ad affermare che l’undici sceso in campo dal primo minuto mercoledì scorso col Granamica non è necessariamente quello a cui si affiderà col Mesola e poi col Fratta Terme.

Ma con così poche amichevoli a disposizione, l’allenatore ha dovuto necessariamente affrettare i tempi e non può essere un caso se portiere, difensori e attaccanti titolari col Masi Torello siano stati riproposti pure col Granamica, quando peraltro otto giocatori su 11 sono rimasti sul terreno di gioco per oltre un’ora proprio per mettere benzina nelle gambe in vista degli impegni ufficiali.

La Coppa Italia non è un obiettivo prioritario, ma in questo momento della stagione la partita col Mesola diventa molto più di una prova generale per l’esordio in campionato. Per cominciare la nuova avventura con una bella vittoria e alimentare l’entusiasmo del pubblico. Partiamo quindi con i titolarissimi, quantomeno quelli che lo sono stati nel corso del precampionato e con tutta probabilità partiranno in pole position nelle prossime settimane: Giacomel tra i pali, capitan Iglio, Dall’Ara, Casella e Mazzali in difesa, Malivojevic mezz’ala sinistra, Gaetani attaccante esterno di destra e Senigagliesi attaccante esterno di sinistra. A centrocampo, lo scacchiere dovrebbe essere completato da Cozzari sul centro-destra e Leonardo Mazza in posizione centrale. Al centro dell’attacco invece l’infortunio rimediato da Carbonaro – titolare nelle due amichevoli – potrebbe indurre lo staff tecnico a concedere un’opportunità al giovane Gabriele Mazza, punta centrale classe 2004 cresciuto nel vivaio del Palermo che ha destato una buona impressione.

Lo stop di Carbonaro dovrebbe comunque essere di natura precauzionale, perché la forte contusione riportata contro il Granamica non gli impedirà di tornare a disposizione per il debutto in campionato.

Stefano Manfredini