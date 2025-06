Spal, una commissione per valutare. Esaminerà le proposte pervenute

Sarà un professionista esterno a occuparsi della procedura di manifestazione di interesse che il Comune avvierà per trovare una società disponibile a iscrivere la Spal al campionato d’eccellenza. La notizia è circolata nelle scorse ore e trova riscontro in una dettagliata determina compilata dal direttore generale del Comune, Sandro Mazzatorta. Nel documento si esplicita che sarà l’avvocato Federico Menichini (con studio nella provincia di Pistoia), esperto del settore, a seguire gli step necessari a uscire dall’impasse e ad assicurare alla società sportiva ferrarese una ripartenza quanto meno non negli inferi delle categorie minori. Ma non è tutto, stando a quanto trapela da palazzo municipale, l’intendimento dell’amministrazione è quello di creare un’apposita commissione di valutazione per le manifestazioni di interesse che arriveranno che sarà composta con ogni probabilità dal sindaco Alan Fabbri, dall’assessore Francesco Carità e dal professionista incaricato (nella determina è specificato che percepirà un importo di poco superiore ai tredicimila euro).

Questo nuovo ‘organo’ temporaneo che nascerà in seno all’amministrazione è subordinato comunque alla risposta della Figc. Infatti, è la Federazione che dovrà dare all’amministrazione l’assenso per procedere all’apertura della manifestazione di interesse. Il bando che il sindaco Fabbri di concerto con l’assessore Carità ha immaginato, dunque, è vincolato al parere della Figc.

Prima di allora, nulla si potrà effettivamente muovere. Le previsioni sono comunque di tempi abbastanza brevi. L’auspicio che formulano in piazza municipale è quello di approdare a una risposta – favorevole – entro la fine della prossima settimana. L’attenzione del primo cittadino e dell’assessore allo Sport su questa pratica resta altissima.

A maggior ragione perché sono consapevoli di quanto la città aspetti una risposta. Il senso di aver chiesto il supporto a Menichini è anche per evitare inciampi.

Nella determina, infatti, è specificato che il suo ruolo sarà fondamentalmente duplice. Menichini è stato ritenuto idoneo per "l’assistenza legale al responsabile del progetto nell’ambito della procedura di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di una società sportiva che iscriva la squadra rappresentativa della città al campionato di Eccellenza" ma anche per il "supporto nella fase di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute fino al completamento della procedura e all’avvenuta iscrizione al campionato, inclusa la partecipazione alle sedute della commissione di gara".

La lettura in filigrana, ma neanche troppo, è che l’amministrazione vuole affidarsi a un interlocutore con il quale stabilire un rapporto diretto evitando i problemi e le incomunicabilità del passato. Prima che venisse diffusa la notizia della manifestazione di interesse da parte del Comune, già qualche soggetto sportivo/imprenditoriale aveva dichiarato di essere disponibile a farsi carico di questa impresa. Ora si tratta di dare corso ai buoni propositi e a capire che margini ci sono per restituire alla città una fetta significativa della propria storia. Anche in Eccellenza.

Federico Di Bisceglie