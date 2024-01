Spal, una notte con la capolista. Il Mazza vuol tornare a illuminarsi

Alla vigilia del campionato, numerosi addetti ai lavori avevano pronosticato un duello tra Cesena e Spal per la promozione diretta in cadetteria. Purtroppo si sono sbagliati, perché se i romagnoli stanno confermando le aspettative comandando il girone B in maniera autorevole, i biancazzurri hanno sempre galleggiato nei bassifondi della graduatoria. E nonostante sei risultati utili di fila (una vittoria e cinque pareggi) la squadra di Colucci è ancora in zona playout. La società di via Copparo è al lavoro per rafforzare l’organico, che tra nuovi acquisti e recuperi dei lungodegenti si spera che presto possa regalare le soddisfazioni che la tifoseria merita. In attesa di avere il gruppo al completo (l’ultimo arrivato Buchel si accomoderà in panchina, assieme ai rientranti Dalmonte e Iglio), mister Colucci però è determinato a sferrare il primo colpaccio della propria gestione.

Certo, il nuovo allenatore ha battuto Sestri Levante e Olbia, ma gli manca una vittoria pesante che riaccenda finalmente l’entusiasmo della piazza. L’occasione arriva stasera al Mazza, dove la Spal affronta la capolista Cesena, imbattuta nelle ultime 19 giornate. La squadra di Toscano infatti ha perso solo al debutto sul campo dell’Olbia, inanellando dal turno successivo una striscia incredibile di risultati utili che l’hanno proiettata in vetta. Ci sono 29 punti di distanza tra le due squadre, ma i biancazzurri vogliono regalarsi una serata da big.

A centrocampo Carraro prenderà il posto dello squalificato Bertini, mentre in attacco potrebbe esordire dal primo minuto Edera, agendo sul lato destro di un tridente che comprende anche Rabbi (favorito su Antenucci) e Maistro. Ma in corsa per una maglia c’è anche Rao. In casa Cesena invece mister Toscano deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Prestia, che lo costringerà a modificare la migliore difesa del torneo. Ma i bianconeri hanno anche l’attacco più prolifico e tante alternative in ogni reparto: per sconfiggerli servirà davvero una grande Spal, la migliore della stagione. E il mercato? Le trattative biancazzurre riprenderanno a pieno regime domani, col centravanti sempre al centro dei pensieri. La pista che porta ad Andrea La Mantia non può considerarsi completamente tramontata, pur restando complicata. E poi c’è mister X. All’inizio della prossima settimana la situazione è destinata a sbloccarsi, in un senso o nell’altro.

Stefano Manfredini